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Кондратюк припустив, що Козловський 3 місяці не в ЗСУ, бо не перераховує виплат експродюсеру

30 січня, 2024 вiвторок
13:48
Культура Ігор Кондратюк

Продюсер Ігор Кондратюк, якому за рішенням суду Віталій Козловський має виплачувати борг у розмірі 2 млн грн із зарплати військового, заявив, що 3 місяці не отримує виплат

Про це він сказав у інтервʼю OBOZ.UA.

Ігор Кондратюк, колишній продюсер музиканта та військовослужбовця ЗСУ Віталія Козловського, припустив, що співак не перебуває в армії. Підставою для висновків стало те, що на рахунок Кондратюка, який отримує відрахування із офіційної зарплатні Козловського, не надходили виплати останні місяці.

"Найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплатню, перебуваючи в ЗСУ?", - поділився продюсер.

Він пояснив, що в бухгалтерії військової частини знають, що можуть мати проблеми з законом, тому навряд вони б свідомо не перераховували гроші.

"Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув", - заявив Кондратюк.

Як уточнив продюсер, згідно з рішенням суду бухгалтерія відраховує на його користь 20% від офіційної зарплати Віталія Козловського.

"Причому закон і суд вважає, що я не забираю гроші, а повертаю своє. Це принципова відмінність. Але у свідомість громадян часом це не вкладеш. Я всі суди виграв, причому досить легко. Це було просте суперечливе питання щодо авторського права. Одна людина – правовласник, інша – порушник. Коли він почав служити в Нацгвардії, місяців через два розгорнув ганебну кампанію про те, що нібито Кондратюк його оббирає, як липку. Мовляв, нам треба сідати і домовлятися. Слухайте, з 2012 року можна було вже все вирішити, але ж він не договороспроможна людина через свій інтелект і непорядність", - повідомив Кондратюк.

За словами продюсера, у 2023 році, коли Козловський пішов на військову службу та став отримувати офіційну зарплату, він почав виплачувати визначені судом кошти. Це тривало протягом трьох місяців, останній раз, як зазначає Кондратюк, гроші поступали в жовтні. 

"З того часу грошей не було. І мені просто цікаво, де зараз Віталій Козловський. Судячи з того, що не приходить ніяких виплат, найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплатню, перебуваючи в ЗСУ? Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми з законом? Ніхто. Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув", – додав Кондратюк.

Суд, борг і скандал між Кондратюком і Козловським

Ця справа почалась понад 10 років тому, утім актуалізував її продюсер Вадим Лисиця, який звернув увагу на те, що борг у 2 млн грн Козловський сплачує із зарплати військового, оскільки зараз він служить у бригаді "Рубіж" Гвардії наступу. До того ж його обурило, що Кондратюк відмовився повернутися до теми боргу після перемоги. Лисиця назвав "зашкваром" те, що колишній продюсер Віталія Козловського Ігор Кондратюк не пробачив експідопічному борг.

Згодом із поясненням виступив Козловський, зазначивши, що не може іноді скинутися на спільний збір з побратимами через те, що половина його військової зарплати іде на користь експродюсера Ігоря Кондратюка і на погашення штрафу у держбюджет, а інша - блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Причина цьому - судове рішення, винесене за підсумками справи про порушення авторських прав. Козловський наголосив, що після усіх відшкодувань у нього з зарплати військового не залишається майже нічого.

Сам Кондратюк заперечує, що отримує "левову частку" військової зарплатні Козловського. Він назвав музиканта неуком та рецидивістом-порушником авторського права.

23 жовтня Козловський записав відеозвернення, у якому запропонував Кондратюку мирову угоду, яка передбачає особисту зустріч, сплату боргу декількома платежами та можливість придбати права на окремі пісні зі старого репертуару. У відповідь Кондратюк назвав маячнею його пропозицію.

Продюсер Вадим Лисиця відреагував на небажання Ігоря Кондратюка погоджуватися на мирову угоду, та заявив, що той просив позичити Козловському $40 тис., щоб музикант виплатив борг експродюсеру.

Ігор Кондратюк повідомив, що припинити стягнення боргу з військового і музиканта Віталія Козловського може лише адвокат співака, а сам продюсер за законом цього зробити не може.

На початку листопада Козловський прокоментував небажання Кондратюка іти на мирову, порівнявши його з Путіним. Він наголосив, що у експродюсера стоїть задача "сліпо і жадібно знищувати" його.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
військові
ЗСУ
Віталій Козловський
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