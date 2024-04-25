Незавершену картину Клімта, яку 100 років вважали втраченою, продали на аукціоні за 30 млн євро

Про це повідомляє The Guardian.

Незавершений шедевр австрійського модернізму "Портрет фройляйн Лізер" австрійського художника Густава Клімта знову з’явився в приватній колекції. Картину, яка вважалася втраченою 100 років, продали на аукціоні у Відні за 30 млн євро.

"Портрет фройляйн Лізер", який Клімт не завершив, був написаний навесні 1917 року, за рік до смерті художника. Тоді Клімт був одним із найвідоміших портретистів Європи.

До того, як у січні віденський аукціонний дім im Kinsky не оголосив, що портрет був виявлений у приватній колекції, загалу була відома лише чорно-біла фотографія картини.

Виявлення цього портрета, який називають "одним з найкрасивіших за останній період творчості Клімта", стало сенсацією. Загадкова передісторія повернення портрета створила значний галас навколо картини. Напередодні аукціону близько 15 тис. відвідувачів скористалися можливістю побачити живопис, виставлений в im Kinsky.

Однак сума, за яку продали картину, була нижчою за її оцінну вартість, яка коливалася від 30 до 50 млн євро. Деякі ключові питання про картину залишаються без відповіді, зокрема ідентичність її сюжету та її походження в епоху нацизму.

Фото: imkinsky.com

Вважається, що портрет, зроблений на замовлення, зображує одну з дочок Адольфа або Юстуса Лізера, які були братами з багатої родини єврейських промисловців. Деякі історики мистецтва ідентифікували няню Маргарет Констанс Лізер, дочку Адольфа Лізера.

Проте im Kinsky припустив, що на картині також може бути зображена одна з двох дочок Юстуса Лізера та його дружини Генрієтти, покровительки сучасного мистецтва. Аукціонний дім стверджує, що "старіння" портрета за допомогою штучного інтелекту виявило явну схожість із Хелен Лізер, економісткою, яка померла в 1962 році.

У січні аукціонний дім повідомив про знахідку картини, яка вважалася втраченою.

