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У Відні знайшли картину Густава Клімта, яка майже 100 років вважалась втраченою

26 січня, 2024 п'ятниця
18:10
Культура На фото: "Портрет фройляйн Лізер" Густава Клімта

"Портрет фройляйн Лізер" австрійського художника Густава Клімта, який вважався втраченим близько 100 років, виставлять на аукціон, його вартість становить 50 млн євро

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Im Kinsky.

Аукціонний дім представить заново відкритий шедевр австрійського модернізму "Портрет фройляйн Лізер", одну з останніх робіт Густава Клімта. Раніше картина вважалася втраченою. Протягом багатьох десятиліть цей важливий витвір мистецтва перебував у приватній власності австрійського громадянина, невідомого публіці.

"Портрет задокументований у каталогах картин Густава Клімта, але був відомий експертам лише за чорно-білою фотографією. Тепер вперше можна побачити яскраві кольори портрета. Картина характеризується яскравою інтенсивністю, яка вирізняє палітру Клімта в його пізні роки творчості", - описують картину в Im Kinsky.

Виявлення цього портрета, який називають "одним з найкрасивіших за останній період творчості Клімта", є сенсацією. Як ключова фігура віденського модерну Густав Клімт більше, ніж будь-який інший митець, уособлює австрійський модерн fin de siècle. Його роботи, зокрема портрети успішних жінок із вищого середнього класу на рубежі століть, користуються найвищим визнанням у всьому світі.

"Жіночі портрети Клімта рідко виставляються на аукціонах. Картини такої рідкості, мистецької значущості та цінності не було на ринку мистецтва Центральної Європи десятиліттями. Це також стосується Австрії, де не було жодного твору мистецтва навіть приблизної ваги", - зазначили в Im Kinsky.

На фото: "Портрет фройляйн Лізер" Густава Клімта

Фото: imkinsky.com

24 квітня 2024 року "Портрет фройляйн Лізер" буде виставлено на спеціальному аукціоні у Відні. А перед тим картина буде представлена в різних місцях за кордоном. Заплановані виставки включають Швейцарію, Німеччину, Велику Британію та Гонконг.

Після повернення картини до Відня її буде виставлено на аукціон від імені поточних власників (австрійських приватних осіб) разом із правонаступниками Адольфа та Генрієтти Лізер на основі угоди відповідно до Вашингтонських принципів 1998 року.
 

Теги:
мистецтво
Австралія
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