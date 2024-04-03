Новим художнім керівником театру Івана Франка став "голос Майдану" Євген Нищук

Про це повідомляє Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у facebook.

У середу, 3 квітня, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв представив Євгена Нищука колективу театру як нового генерального директора та художнього керівника. На цій посаді він замінив Михайла Захаревича.

За словами Карандєєва, із Нищуком підписано контракт на період дії воєнного стану та додаткові 12 місяців після цього.

51-річний Євген Нищук є актором театру та кіно. У 2014-му та 2016-2019 роках очолював Міністерство культури. Відомий, як "голос Майдану". У 2022-му році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до тероборони та до останнього часу перебував у лавах ЗСУ.