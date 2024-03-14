"Океан Ельзи" вперше в історії випустить пісню англійською

Про це вони повідомили в Instagram.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до шанувальників бенду і оголосив про зміни в творчості. Вони планують почати записувати пісні англійською.

"Наша. Нова. Сторінка. Скоро", - написали музиканти гурту.

Вакарчук зазначив, що на таке рішення його надихнула перемога документального фільму "20 днів у Маріуполі" на "Оскарі".

"І нам треба зробити так, щоб голос України продовжував звучати сильно і натхненно. Саме тому з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії "Океан Ельзи" збирається випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі та зосереджені", - сказав фронтмен "Океану Ельзи".

Музиканти уточнили, що український альбом вийде, як і заплановано, восени цього року - до 30-річчя гурту.

"Ми будемо працювати над тим, аби і музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали в світі", - додали музиканти.

Цього року Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".