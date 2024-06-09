Оксана Забужко оприлюднила власний рейтинг українських романів ХІХ-ХХ ст.

Рейтинг вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема вона зазначила, що це суб’єктивний список, і він містить саме ті твори, які справили вплив на письменницю.

"Мій список" ні на що не претендує, складений був суто "для себе" з романів, які я люблю і перечитувала ("перечитуваність" - це мій головний обов'язковий критерій!), і я сама була приємно заскочена тим, скільки позицій у мене (виявляється!) співпало з фаховими філологами (Youtube-канал “Шалені авторки”, - ред.). Якщо мій список когось змусить сходити в бібліотеку або й відкрити нового для себе класика, - значить, таки варт було його оприлюднити!" - написала публіцистка.

До топ-10 українських романів за версією Оксани Забужко увійшли:

1. Василь МОВА (ЛИМАНСЬКИЙ). Старе гніздо й молоді птахи.

2. Панас МИРНИЙ. Повія.

3. Іван ФРАНКО. Перехресні стежки.

4. Валер'ян ПІДМОГИЛЬНИЙ. Місто.

5. Майк ЙОГАНСЕН. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію.

6. Юрій ЯНОВСЬКИЙ. Майстер корабля.

7. Зінаїда ТУЛУБ. Людолови.

8. В. ДОМОНТОВИЧ. Без ґрунту.

9. Ірина ВІЛЬДЕ. Сестри Річинські.

10. Емма АНДІЄВСЬКА. Роман про добру людину.