"Оппенгеймер" став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024

Про це пише Variety.

Біографічний фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" став головним переможцем Critics Choice Awards 2024, забравши вісім трофеїв, зокрема і статуетку за найкращий фільм, найкращого режисера і найкращого актора другого плану, яким став Роберт Дауні-молодший.

Наступною за кількістю нагород стала стрічка "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ. На її рахунку 6 статуеток, серед яких перемога у номінації "Найкраща комедія" та "Найкраща пісня" - I’m Just Ken.

Найкращою акторкою стала Емма Стоун за роль у фільмі Йоргоса Лантімоса "Бідолахи", а найкращим актором — Пол Джаматті за роль у фільмі "Залишені".

Ведучою церемонії була Челсі Хендлер, а Гаррісон Форд отримав нагороду за кар'єрні досягнення. Повний список переможців виглядає наступним чином:

Найкращий фільм — "Оппенгеймер"

Найкраща комедія — "Барбі"

Найкращий іноземний фільм — "Анатомія падіння"

Найкращий актор — Пол Ґіаматті ("Залишені")

Найкраща акторка — Емма Стоун ("Бідолахи")

Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка другого плану — Да’Він Джой Рендольф ("Залишені")

Відкриття року — Домінік Сесса, ("Залишені")

Найкращий акторський ансамбль — "Оппенгеймер"

Найкращий режисер — Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

Оригінальний сценарій — "Барбі"

Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"

Найкращі костюми — "Барбі"

Найкращі грим та зачіски — "Барбі"

Найкращі візуальні ефекти — "Оппенгеймер"

Найкращі оригінальна пісня — I'm Just Ken ("Барбі")

Найкращий саундтрек — "Оппенгеймер"