"Оппенгеймер" став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024
У США Critics Choice Awards 2024 нагородила переможців, найбільше статуеток забрала драма Крістофера Нолана "Оппенгеймер" та комедія Ґрети Ґервіґ "Барбі"
Про це пише Variety.
Біографічний фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" став головним переможцем Critics Choice Awards 2024, забравши вісім трофеїв, зокрема і статуетку за найкращий фільм, найкращого режисера і найкращого актора другого плану, яким став Роберт Дауні-молодший.
Наступною за кількістю нагород стала стрічка "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ. На її рахунку 6 статуеток, серед яких перемога у номінації "Найкраща комедія" та "Найкраща пісня" - I’m Just Ken.
Найкращою акторкою стала Емма Стоун за роль у фільмі Йоргоса Лантімоса "Бідолахи", а найкращим актором — Пол Джаматті за роль у фільмі "Залишені".
Ведучою церемонії була Челсі Хендлер, а Гаррісон Форд отримав нагороду за кар'єрні досягнення. Повний список переможців виглядає наступним чином:
Найкращий фільм — "Оппенгеймер"
Найкраща комедія — "Барбі"
Найкращий іноземний фільм — "Анатомія падіння"
Найкращий актор — Пол Ґіаматті ("Залишені")
Найкраща акторка — Емма Стоун ("Бідолахи")
Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
Найкраща акторка другого плану — Да’Він Джой Рендольф ("Залишені")
Відкриття року — Домінік Сесса, ("Залишені")
Найкращий акторський ансамбль — "Оппенгеймер"
Найкращий режисер — Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
Оригінальний сценарій — "Барбі"
Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"
Найкращі костюми — "Барбі"
Найкращі грим та зачіски — "Барбі"
Найкращі візуальні ефекти — "Оппенгеймер"
Найкращі оригінальна пісня — I'm Just Ken ("Барбі")
Найкращий саундтрек — "Оппенгеймер"
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