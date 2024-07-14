Після шести років заручин та народження двох спільних дітей: Едді Мерфі одружився з австралійською моделлю

Про це повідомляє People.

Весільна церемонія відбулася в Ангільї в колі близьких друзів та родини. Мерфі та Батчер, які заручилися у вересні 2018 року, вже мають спільних дітей - 8-річну доньку Іззі Уна та 5-річного сина Макса Чарльза. Для Мерфі це другий шлюб, а для Батчер - перший.

З 2012 року Мерфі та Батчер перебувають у стосунках. У 2016 році у них народилася перша спільна дитина - дочка Іззі, а у 2018 році - син Макс.

Церемонія відбулася в невеликому колі, а Батчер була одягнена в розкішну сукню від Міри Цвіллінгер, прикрашену мереживом. Наречений був одягнений в білий костюм від Brioni.

Новина про весілля з'явилася після того, як пара разом з'явилася на прем'єрі нового фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз: Аксель Ф", що відбулася в Лос-Анджелесі.

Мерфі, який є батьком 10 дітей, також виховує трьох дітей від попереднього шлюбу: 34-річну Брію, 29-річну Шейн Одру та 22-річну Беллу Захра. Також актор має дітей від колишніх коханок: 34-річного Еріка, 33-річного Крістіана, 31-річного Майлза Мітчелла, 24-річну Золу Айві та 17-річну Енджел Айріс.