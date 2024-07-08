Зірка "Барбі" Марго Роббі вагітна первістком
Австралійська акторка і співзасновниця продюсерської компанії LuckyChap Entertainment Марго Роббі та її чоловік, британський кінопродюсер Том Акерлі чекають на першу дитину
Про це пише PEOPLE.
34-річна голлівудська акторка, зірка фільмів "Барбі" та "Я, Тоня" Марго Роббі вагітна. Численні джерела видання підтвердили, що вони з Томом Акерлі готуються вперше стати батьками. Пара одружена з 2016 року.
Окрім цього, папараці Daily Mail 7 липня зняли акторку з круглим животиком під час відпочинку на італійському озері Комо. Роббі була вдягнена в укорочений топ та штани, які не доходили до живота.
Роббі та Акерлі вперше зустрілися в 2013 році на зйомках драми про Другу світову війну "Французька сюїта", де він був асистентом режисера, а вона була перед камерою. Вони одружилися в грудні 2016 року під час приватної церемонії в австралійському Байрон-Бей.
Роббі та Акерлі спочатку були друзями та разом працювали у продюсерській компанії LuckyChap. Компанія випустила кілька фільмів і телесеріалів, зокрема "Я, Тоня", "Хижі птахи" та "Барбі". В усіх цих стрічках зіграла Роббі.
Минулого місяця Акерлі розповів The Sunday Times про те, як вони з Роббі збалансували своє особисте та професійне життя.
"[Ми проводимо] 24 години на добу [разом]. Безперебійно. У нас немає перемикача вмикання та вимкнення", - сказав він.
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