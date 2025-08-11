Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців

Про це музиканти повідомили у спільному дописі в instagram.

8 серпня музиканти Jerry Heil і YARMAK презентували кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", головні ролі в якому виконало акторське подружжя Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк. Того ж дня Темляка, який нині служить у ЗСУ, колишня партнерка звинуватила у фізичному і психологічному насильстві.

Jerry Heil та YARMAK видалили кліп і засудили насильство.

"Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео. Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйони українців. Які проживають своє кохання на відстані. Коли ми знімали кліп, надихалися передусім вашими історіями кохання — тими, якими ви ділилися з нами в коментарях і відео протягом останніх трьох місяців. Це про любов, яка тримає, навіть коли світ навколо руйнується. Про любов, що не завдає болю", - зазначили музиканти.

Вони уточнили, що попередню версію кліпу створювали для своїх шанувальників, які "люблять в умовах сьогодення". Тому новий кліп присвятять українцям.

"Ми змонтуємо кліп про вас! Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в TikTok (або якщо не користуєтеся ТТ, надсилайте на пошту [email protected])", - додали Jerry Heil та YARMAK.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.