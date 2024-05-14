Письменниця Софія Андрухович отримала міжнародну премію Гессе за роман "Амадока"

Про це повідомляє DW.

У Німеччині раз на 2 роки вручають літературну премію імені Германа Гессе. Цьогоріч лауреаткою стала українська письменниця Софія Андрухович за роман 2020 року "Амадока". Засновники нагороди відзначили, що журі високо оцінило лінгвістично сильну "широкомасштабну панораму України XX століття", створену письменницею.

Також відзначили перекладачів Александера Кратохвіла (Alexander Kratochvil) та Марію Вайсенбек (Maria Weissenböck). За словами членів журі, їм вдалося майстерно передати німецькою різні мовні регістри: "Історичні голоси і тональності за 100 років так само точні, як і різні оповідальні конструкції, випадкові або непевні, прості або складні, зачаровані історичними злочинами і сильні у пошуках власного щастя".

Премію у розмірі 20 тис. євро вручать у Кальві у федеральній землі Баден-Вюртемберг - рідному місті нобелівського лауреата Германа Гессе у день його народження 2 липня.

У своєму романі письменниця відображає "травматичні етапи історії, які сформували колективну пам'ять українців: війна на сході України, Голокост та сталінізм", йдеться в обґрунтуванні журі. Також експерти відзначили "мовну силу" Андрухович.

У вересні 2023 року цей же роман Софії Андрухович став лавреатом українсько-єврейської премії "Зустріч".