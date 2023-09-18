Роман "Амадока" Софії Андрухович став лавреатом українсько-єврейської премії "Зустріч"
Роман Софії Андрухович "Амадока", який побачив світ у 2020 році у "Видавництві Старого Лева", став лавреатом українсько-єврейської премії "Зустріч"
Про це повідомила пресслужба ГО "Форум видавців".
Церемонія нагородження відбудеться 5 жовтня о 20:30 за київським часом на Книжковому форумі у Львові. Її також транслюватимуть онлайн.
"Далекосяжний у часі й просторі, титул роману "Амадока" походить від назви найбільшого в Європі озера, розташованого на території сучасної України. Проте роман — не про озеро, а про його зникнення. Про зникнення цілих світів і культур і про те, що залишається натомість. Чи існує зв’язок між Другою світовою війною та Голокостом і знищенням української інтелігенції у часи сталінських репресій? Яким чином це пов'язано з війною, яку Росія провадить проти України, і яка почалася не в XXI столітті, а вже дуже давно? І як усе це віддзеркалила пам’ять, колективна та індивідуальна?" - наводить пресслужба анотацію до книжки.
Довідка: Українсько-єврейську літературну премію "Зустріч" було засновано у 2019 році й уперше вручено у 2020-му. Вона присуджується щорічно за найвпливовіший твір художньої літератури та літератури нон-фікшн (почергово), що сприяє українсько-єврейському порозумінню, допомагаючи зміцнити позиції України як багатоетнічного суспільства та втілюючи гасло "Наші історії неповні одна без одної". Премію виплачують як автору, так і видавцеві – 4000 євро і 2000 євро відповідно. Також передбачено заохочувальні премії по 250 євро кожна авторам та авторкам, які увійшли до короткого списку.
- У серпні стало відомо, що бестселер "Амадока" української письменниці Софії Андрухович видасть одне із найбільших у світі видавництв Simon & Schuster.
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