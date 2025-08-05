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Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Плитоноски, ікони, іграшки, шоломи: у Празі відкрили виставку артефактів "Війна. Зроблено в Росії"

Плитоноски, ікони, іграшки, шоломи: у Празі відкрили виставку артефактів "Війна. Зроблено в Росії"

Дар'я Тарасова
5 серпня, 2025 вiвторок
17:43
Культура виставка “Війна. Зроблено в Росії”

У столиці Чехії протягом трьох місяців працюватиме виставка унікальних артефактів, що документують злочини Російської Федерації проти українського народу

Зміст

Про це Еспресо повідомили організатори.

Упродовж трьох місяців у центрі чеської столиці неподалік будівлі парламенту діятиме виставка "Війна. Зроблено в Росії. Артефакти російсько-української війни" (Valka. Vyrobeno v Rusku. Artefakty rusko-ukrajinské války). Це 25 унікальних артефактів, що документують систематичні злочини Російської Федерації проти українського народу, починаючи з незаконної анексії Криму та окупації частини Донбасу у 2014 році.

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

доктор Давід Свобода, фото: Український інститут у Празі

 

Фундація Пилипа Орлика спільно з українським інститутом у Празі та музеєм Другої світової війни у Києві організували виставку, що розповідає про геноцидну війну Росії проти України.

Виставковий простір — Вербовська галерея. Виставку доповнено також репродукціями збірки музею визвольної боротьби України у Празі, який існував у 1925—1945 роках, і світлинами Костянтина та Влади Ліберових.

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

Виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

 

"Ця виставка — про речі. Звичайні та незвичайні. Зі слідами крові, осколків, обгорілої плоті, води й вогню. Про плитоноску бойової медикині, яка рятувала життя до останнього подиху. Про шолом українського льотчика, знайдений серед уламків збитого гелікоптера. Про ікону, вцілілу після обстрілу дерев’яного храму. Про книжку з історією імперського безумства, що згоріла в пожежі після російського удару. Про дитячу іграшку, залиту кров’ю в операційній, і пляшечку з-під води, скинуту з дрона, яка врятувала дітей під час повені на окупованому лівобережжі Дніпра", — пояснюють співорганізатори.  

Під час урочистого відкриття міжнародний криміналіст Владімір Дзуро наголосив, що виставка є нагадуванням про те, що означає війна для простих людей – страждання, біль та смерть.

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

 

"Нещодавні напади російського агресора на цивільні будівлі в Україні, які спричинили загибель десятків та тяжкі поранення сотень мирних жителів, мають нарешті пробудити світові політичні еліти. Убивство мирних жителів – це воєнний злочин", - зазначив він.

Важливою частиною заходу стала презентація глобальної ініціативи #unrussiaUN, спрямованої на виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй. Присутні не лише підписали петицію про виключення Росії з ООН, а й пообіцяли поширити ініціативу #unrussiaUN серед партнерів по всьому світу.

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

 

виставка “Війна. Зроблено в Росії”

виставка “Війна. Зроблено в Росії”, фото: Український інститут у Празі

 

 

 

Теги:
Новини
Світ
Чехія
Війна з Росією
злочини проти людства
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