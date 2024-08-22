Почуття страху та провини: Тейлор Свіфт уперше прокоментувала скасування шоу у Відні через загрозу теракту

Про це вона написала в instagram.

Цього тижня американська співачка Тейлор Свіфт провела останній концерт у рамках європейської частини світового туру The Eras Tour. У соцмережах вона назвала відвідувачів шоу найпристраснішими глядачами, перед якими вона будь-коли виступала.

Співачка подякувала своїй команді й колегам-виконавцям за те, що допомогли їй фізично втілити ці шоу. Тейлор Свіфт уперше прокоментувала скасовані 8, 9 та 10 серпня шоу у Відні.

"Скасування наших перформансів у Відні було жахливим. Причина скасування сповнила мене новим почуттям страху та величезної провини через те, що так багато людей планували прийти на ці шоу. Але я також була дуже вдячна владі, тому що завдяки їй ми сумували через концерти, а не через життя", - зазначила співачка.

Зірка поділилась, що її дуже підбадьорювала любов і єдність фанів. Її пріоритетом стало прагнення захистити майже півмільйона людей, які приходили на її виступи. Для цього команда артистки співпрацювала з британською владою. Вона також пояснила, чому коментує загрозу терактів на своїх концертах лише зараз, після завершення європейської частини туру.

"Скажу прямо: я не збираюся говорити про щось публічно, якщо вважаю, що це може спровокувати тих, хто хоче завдати шкоди фанатам, які приходять на мої шоу. У таких випадках, як цей, "мовчання" насправді означає демонстрацію стриманості та очікування, щоб висловитися в той момент, коли це потрібно. Моїм пріоритетом було безпечне завершення нашого європейського туру, і я з великим полегшенням можу сказати, що ми це зробили", - наголосила Свіфт.

Вона також поділилась радістю від того, що встановила рекорд, ставши першою сальною виконавицею, яка зіграла 8 концертів на "Вемблі" за один тур.

Співачка також нагадала, що повернеться з концертами The Eras Tour у жовтні.

Організатори концертів The Eras Tour Vienna Shows, які мали відбутися 8, 9 та 10 серпня, повідомили, що їх скасували після того, як увечері середи, 7 серпня, поліція поінформувала про викриття терористичної змови.

Як додав Spiegel, раніше австрійська поліція затримала двох чоловіків за підозрою в тероризмі. Поліцейські повідомили про "конкретні підготовчі дії".

8 серпня поліція виявила хімікати для вибухівки в будинку підозрюваного в плануванні терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні.

Австрійська влада 9 серпня оголосила, що заарештувала всіх трьох підозрюваних у справі про планування терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні.