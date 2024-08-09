У Відні заарештували ще одного підозрюваного в плануванні теракту на концерті Тейлор Свіфт

Про це пише Associated Press.

Міністр внутрішніх справ Австрії повідомив на пресконференції в п'ятницю, 9 серпня, що всіх трьох підозрюваних у плануванні терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні, які мали відбутися 8, 9 та 10 серпня, заарештували. Головний підозрюваний, 19-річний юнак, планував убити ножами або саморобною вибухівкою глядачів, які зібралися біля стадіону "Ернст Гаппель" — це до 30 тис. відвідувачів кожного з трьох шоу та 65 тис. всередині споруди. За словами влади, підозрюваний сподівався "вбити якомога більше людей".

За словами офіційних осіб, 19-річного головного підозрюваного було взято під варту у вівторок, 6 серпня, разом із 17-річним юнаком. Обоє є громадянами Австрії. В четвер увечері поліція також заарештувала 18-річного громадянина Іраку. Ще одного 15-річного підлітка також допитали, але не затримали. Відповідно до австрійських правил конфіденційності їхні імена не розголошуються.

Влада заявила, що схема була натхненна угрупованнями "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". Головний підозрюваний, а також 18-річний хлопець, заарештований у п'ятницю, присягнули на вірність угрупованню "Ісламська держава".

Американська співачка Тейлор Свіфт все ще збирається поїхати на лондонський стадіон Вемблі та відіграти там п'ять концертів з 15 по 20 серпня, щоб закрити європейську частину свого рекордного туру Eras Tour. Мер Лондона Садік Хан підтвердив, що, попри те, що він розуміє причини скасування шоу у Відні, вони концерти проведуть.

На цьому ж віденському стадіоні наприкінці серпня планує провести 4 концерти гурт Coldplay.

Раніше організатори концертів The Eras Tour Vienna Shows, які мали відбутися у четвер, п'ятницю та суботу, повідомили, що їх скасували після того, як увечері середи, 7 серпня, поліція поінформувала про викриття терористичної змови.

Як додав Spiegel, раніше австрійська поліція затримала двох чоловіків за підозрою в тероризмі. Поліцейські повідомили про "конкретні підготовчі дії".

8 серпня поліція виявила хімікати для вибухівки в будинку підозрюваного в плануванні терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні.