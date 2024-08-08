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У Відні скасували концерти Тейлор Свіфт через терористичну загрозу

Олена Будько
8 серпня, 2024 четвер
08:23
Культура Тейлор Свіфт

Три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт, які мали відбутися у Відні, скасували через імовірність теракту

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Про це повідомили організатори, Barracuda Music.

Концерти шоу The Eras Tour Vienna Shows мали відбутися у четвер, п'ятницю та суботу. Їх скасували після того, як увечері середи, 7 серпня, поліція поінформувала про викриття терористичної змови. 

"Через підтвердження офіційними особами про запланований теракт на стадіоні "Ернст Гаппель", у нас немає іншого вибору, крім як скасувати три заплановані шоу заради безпеки всіх", — йдеться в instagram-каналі організатора. 

На кожне шоу було продано по близько 60 тис. квитків. Усі придбані квитки організатори обіцяють повернути глядачам упродовж десяти робочих днів.

Як додав Spiegel, раніше австрійська поліція затримала двох чоловіків за підозрою в тероризмі. Поліцейські повідомили про "конкретні підготовчі дії".

Канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що скасування концертів Тейлор Свіфт "стало гірким розчаруванням для всіх шанувальників в Австрії", та ситуація навколо, очевидно, спланованого теракту у Відні "була дуже серйозною".

"Ми живемо в час, коли насильницькі засоби використовуються для нападу на наш західний спосіб життя. Ісламський тероризм загрожує безпеці та свободі багатьох західних країн. Саме тому ми не відмовлятимемося від наших цінностей, таких як свобода та демократія, а будемо захищати їх ще рішучіше. Ці цінності є основою нашого суспільства і роблять нас стійкими проти екстремізму та тероризму. Важливо зберігати пильність, об’єднатися та вжити рішучих заходів проти ісламізму", - написав він у соцмережі X.

За інформацією "Німецької хвилі", джерела в поліції повідомили, що один із затриманих - 19-річний громадянин Австрії - нібито присягнув на вірність нинішньому ватажку терористичної організації "Ісламська держава". Про другого затриманого поліція не надала інформації, крім того, що йому, ймовірно, лише 17 років. За даними джерел, правоохоронці розшукують ще трьох підозрюваних.

  • Альбом The Tortured Poets Department 34-річної співачки Тейлор Свіфт у серпні повернувся на перше місце в чарті Billboard 200 після того, як у липні його посунула з вершини платівка Емінема The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Це зробило The Tortured Poets Department платівкою, яка перебуває на вершині 13 тижнів
Теги:
Новини
Світ
музика
Шоу-бізнес
теракт
Австрія
тероризм
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