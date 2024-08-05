Альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department знову очолив чарт Billboard 200

Про це пише Variety.

Альбом The Tortured Poets Department 34-річної співачки Тейлор Свіфт повернувся на перше місце в чарті Billboard 200 після того, як у липні його посунула з вершини платівка Емінема The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

11-й альбом Тейлор Свіфт, що вийшов 19 квітня, провів свої перші 12 тижнів на вершині чарту Billboard 200. 24 липня 12-й студійник американського репера Емінема посунув The Tortured Poets Department. Альбом Свіфт опустився на 4-те місце і не повертав собі першість 2 тижні.

Нині, за даними Luminate, The Tortured Poets Department очолив список, заробивши 71 тис. одиниць - показник, який враховують при формуванні чартів. На сьогодні останнім альбомом, який протримався на першому місці щонайменше 13 тижнів, був One Thing at a Time Моргана Воллена, який загалом був на першому місці 19 тижнів поспіль - з березня 2023 року по березень цього року.

До того, як Емінем посунув платівку Свіфт, її альбом побив рекорд, що раніше належав Вітні Г’юстон. The Tortured Poets Department став альбомом, який найбільшу кількість тижнів поспіль від дня виходу тримався на першому місці. Альбом Houston 1987 року тримав першість протягом 11 тижнів від дати релізу.

12 липня Емінем випустив альбом The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді"). Платівка стала дванадцятим студійником зірки та зʼявилася через 25 років після релізу альбому Slim Shady LP. Наприкінці липня повідомлялося, що альбом за перші 2 тижні отримав 220 млн прослуховувань та посів перше місце в Billboard 200.

Наприкінці квітня Емінем випустив ролик у форматі кримінального репортажу, в якому розкрив більше деталей альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді"). Відео копіює стиль американського кримінального шоу Detroit Murder Files. У ньому репортер припускає, що стане відомо про загибель Сліма Шейді - давнього альтер его Емінема. Кілька тижнів тому репер навіть опублікував фальшивий некролог у Detroit Free Press, прощаючись зі Слімом Шейді. Згодом репер оприлюднив загадкове відео з американським ілюзіоністом Девідом Блейном, у якому попросив фокусника допомогти з останнім трюком: зробити так, щоб карʼєра Емінема зникла.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу. Її останній альбом The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день.