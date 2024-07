Новий альбом Емінема посунув платівку Тейлор Свіфт з першої позиції чарту Billboard 200

Такі дані наводить Billboard.

12 липня американський репер і продюсер Маршалл Метерз, відомий як Емінем, випустив новий альбом The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді"). Платівка стала дванадцятим студійником зірки та зʼявилася через 25 років після релізу альбому Slim Shady LP.

The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) одразу приніс нові рекорди Емінему. Музикант посунув з першої позиції Тейлор Свіфт з її альбомом The Tortured Poets Department в чарті Billboard 200. Попзірка трималася на вершині чарту з дня релізу платівки у квітні.

Альбом репера отримав 220 млн прослуховувань. Його купили 114 тис. разів за перші два тижні.

Тим часом The Tortured Poets Department Свіфт опустився на 4 місце. Це сталося вперше за 12 тижнів.

Альбом Romance: Untold південнокорейського бойз-бенду Enhypen став найбільш продаваним альбомом тижня. Його купили 2,1 млрд разів у 17 різних варіантах компакт-дисків. У чарті Billboard 200 він розмістився на другій позиції.

Альбом Зака ​​Браяна The Great American Bar Scene посів третє місце в Billboard 200. Він також став другим за кількістю прослуховувань альбомом тижня після Емінема. One Thing at a Time Моргана Воллена – на 5-му місці, Hit Me Hard and Soft Біллі Айліш – на 6-му, а The Rise and Fall of a Midwest Princess Чаппелла Роана – на 7-му.

Наприкінці квітня Емінем випустив ролик у форматі кримінального репортажу, в якому розкрив більше деталей альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді"). Відео копіює стиль американського кримінального шоу Detroit Murder Files. У ньому репортер припускає, що стане відомо про загибель Сліма Шейді - давнього альтер его Емінема. Кілька тижнів тому репер навіть опублікував фальшивий некролог у Detroit Free Press, прощаючись зі Слімом Шейді. Згодом репер оприлюднив загадкове відео з американським ілюзіоністом Девідом Блейном, у якому попросив фокусника допомогти з останнім трюком: зробити так, щоб карʼєра Емінема зникла. На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу. Її останній альбом The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день.