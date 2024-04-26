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Головна Культура Емінем розкрив деталі нового альбому, який вийде цього літа

Емінем розкрив деталі нового альбому, який вийде цього літа

26 квітня, 2024 п'ятниця
10:37
Культура На фото: Емінем

Американський репер Емінем анонсував вихід першого за 4 роки альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) про смерть свого альтер его Сліма Шейді

Про це повідомляє Variety.

Популярний репер, музичний продюсер, композитор і актор Маршалл Метерз, відомий як Емінем, улітку цього року випустить новий альбом. Він стане першою платівкою за 4 роки після виходу Music To Be Murdered By у 2020-му. 

Альбом The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді") стане дванадцятим студійником у карʼєрі 51-річного Емінема, давнє альтер его якого Слім Шейді.

У соцмережі Х NFR Podcast, який розповідає новини хіп-хоп та реп музики, зʼявився трейлер нового альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Відео зняте у форматі сюжету для теленовин. У ньому кримінальний репортер обговорює загадкову смерть Сліма Шейді.

"Завдяки своїм складним римам, які ламають язика, а тому часто зазнавали критики, антигерой, відомий як Слім Шейді, не мав нестачі ворогів", - каже репортер.

В епізодичній ролі випуску з’являється давній друг і колега Емінема репер і продюсер 50 Cent. 

"Він не друг, він психопат", — каже 50 Cent про Сліма Шейді. 

Репортер продовжує: "Ті самі грубі тексти пісень і суперечливі витівки могли зрештою призвести до його смерті. Приєднуйтеся до мене, коли ми відтворюватимемо події, які призвели до вбивства Сліма Шейді".

У ролику зʼявляється і сам Емінем, який коментує смерть персонажа.

"Я знав, що для Сліма це лише питання часу", - додає репер.

Останній альбом Емінема Music to Be Murdered By вийшов у січні 2020 року. Він мав стрімкий успіх, посів перше місце в чарті Billboard 200, а сингл Godzilla за участю Juice Wrld опинився на 3-й сходинці у Hot 100.

Слім Шейді довгий час був альтер его для Емінема, починаючи з мініальбому Slim Shady EP 1997 року та The Slim Shady LP, який вийшов через два роки. З цим персонажем Емінем випускав більш агресивні та жорстокі тексти, які з самого початку його кар’єри зробили його суперечливим репером. Слім Шейді взяв на себе роль альтер его в таких піснях, як Guilty Conscience, ’97 Bonnie and Clyde і Kill You.

У березні вперше про новий альбом Емінема повідомив Dr. Dre, який є другом репера і також долучився до створення майбутнього студійника.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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