Продюсер Dr. Dre анонсував вихід нового альбому Емінема у 2024 році

Про це продюсер Dr. Dre повідомив на шоу Jimmy Kimmel Live.

Американський репер, музичний продюсер, композитор і актор Маршалл Метерз, відомий як Емінем, випустить новий альбом наприкінці 2024 року. Він стане першою платівкою за 4 роки після виходу Music To Be Murdered By у 2020-му. Цією новиною поділився сам Dr. Dre, який є другом репера і також долучився до створення майбутнього студійника.

"Емінем працює над власним альбомом, який вийде цього року. Я насправді розмовляв з ним, і він сказав, що я можу зробити це оголошення прямо тут, у цьому шоу", - сказав Андре Янг Джиммі Кіммелу.

Dr. Dre і сам бере участь у проєкті, а їхню співпрацю називає "пожежею".

"Вийде альбом, у мене є пісні, і це вогонь. Завтра я вперше почую весь альбом. Він (Емінем, - ред.) тримає свою музику біля себе, тому я не все чув. Я навіть не чув усе те, що зробив я, але почую. Він випускає альбом цього року. Там є речі, які я повинен звести, але я маю можливість почути альбом повністю", - розповів продюсер.

Емінем відомий тим, що тримає в таємниці всю свою роботу.