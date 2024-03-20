Продюсер Dr. Dre анонсував вихід нового альбому Емінема у 2024 році
Продюсер Андре Янг, більш відомий як Dr. Dre, поділився, що американський репер Емінем завершує роботу над новим альбомом, вихід якого запланований на кінець року
Про це продюсер Dr. Dre повідомив на шоу Jimmy Kimmel Live.
Американський репер, музичний продюсер, композитор і актор Маршалл Метерз, відомий як Емінем, випустить новий альбом наприкінці 2024 року. Він стане першою платівкою за 4 роки після виходу Music To Be Murdered By у 2020-му. Цією новиною поділився сам Dr. Dre, який є другом репера і також долучився до створення майбутнього студійника.
"Емінем працює над власним альбомом, який вийде цього року. Я насправді розмовляв з ним, і він сказав, що я можу зробити це оголошення прямо тут, у цьому шоу", - сказав Андре Янг Джиммі Кіммелу.
Dr. Dre і сам бере участь у проєкті, а їхню співпрацю називає "пожежею".
"Вийде альбом, у мене є пісні, і це вогонь. Завтра я вперше почую весь альбом. Він (Емінем, - ред.) тримає свою музику біля себе, тому я не все чув. Я навіть не чув усе те, що зробив я, але почую. Він випускає альбом цього року. Там є речі, які я повинен звести, але я маю можливість почути альбом повністю", - розповів продюсер.
Емінем відомий тим, що тримає в таємниці всю свою роботу.
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