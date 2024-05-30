"Щоб моя кар’єра зникла": Емінем анонсував вихід нової пісні у ролику з ілюзіоністом Девідом Блейном
Американський репер Емінем, справжнє імʼя якого Маршалл Метерз, у відео з відомим фокусником Девідом Блейном анонсував новий сингл Houdini, що вийде 31 травня
Про це повідомляє Variety.
Минулого місяця популярний репер, музичний продюсер і композитор Емінем оголосив, що випустить перший за 4 роки альбом The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) про смерть свого альтер его Сліма Шейді. Тепер музикант записав загадкове відео з американським ілюзіоністом Девідом Блейном, відомим завдяки своїй "вуличній магії", у якому анонсував вихід нового синглу Houdini.
У короткому ролику, поширеному в instagram, репер дзвонить у FaceTimes до фокусника і просить його "допомогти з дечим".
"Мені було цікаво, як далеко ми можемо зайти з цією магією? Ми можемо зробити трюк чи щось таке?", - запитує Емінем у Блейна на відео.
Ілюзіоніст тим часом випиває келих вина, а потім починає відкушувати та їсти скляний бокал.
"Для свого останнього трюку я збираюся зробити так, щоб моя кар’єра зникла", — додає Маршалл і завершує розмову.
Трек Houdini вийде вже 31 травня.
Наразі мало інформації про 12-й студійний альбом Емінема, який, як він раніше заявляв, вийде цього літа. Houdini буде першою композицією, і, ймовірно, саме її уривок чути в кінці відео Емінема і Блейна.
У той час, як сам репер не розкриває подробиць свого майбутнього альбому, продюсер Dr. Dre, який є другом Емінема, першим заявив про реліз та навіть поділився, що також долучився до створення студійника.
Наприкінці квітня Емінем випустив ролик у форматі репортажу, в якому розкрив більше деталей альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді").
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