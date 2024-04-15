Полякова запускає кулінарне шоу з військовими "Польова кухня"

Про це вона повідомила в Instagram.

Українська співачка Оля Полякова поділилась, що після її відео з приготуванням їжі вона отримала від військових повідомлення з проханням надіслати щось смачненьке. Це надихнуло артистку приїхати до воїнів на фронт і створити новий проєкт, під час якого вони готуватимуть з нею разом.

"Це буде кулінарне шоу, учасники якого - військові. І вони зможуть не лише насолодитися смачними стравами, але й самі приготувати смачні страви, відпочити, розслабитись, зняти напругу після важкої служби. У цьому проєкті я хочу показати, що артисти можуть розважати не лише співом, а й смачними стравами", - розповіла Полякова.

Вона пропонує провести час "весело та цікаво", та показати глядачам кухарів, які зараз у війську. Шоу отримало назву "Польова кухня".

"Для мене українська культура завжди була і є про гостинність, щедрість та смачну кухню. Запашна страва об’єднує, дарує затишок, а її приготування — заспокоює і надихає", - зазначила Полякова.

Вона анонсувала, що в новому шоу відкриватимуть "нові смаки, нових, неймовірних людей, які захищають нас з вами", а участь у шоу для бійців дасть їм змогу "хоч на хвилинку забути про втому".

До участі у "Польовій кухні" Полякова запрошує всіх бійців, які отримають дозвіл військового керівництва. Співачка запрошує до партнерства і потенційних спонсорів.

У коментарях ідею артистки прийняли неоднозначно. Хтось розкритикував Полякову, наголошуючи що військовим не до шоу на війні, їм це не принесе задоволення, а сама артистка робить це задля піару. Інші ж навпаки підтримали співачку, зазначивши, що подібний проєкт може підняти настрій та бойовий дух, а також показати країні кулінарні таланти бійців.



