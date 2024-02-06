Продюсер Нацвідбору Євробачення-2024 Завадюк поділився, куди подів картини Морозюк

Про це він сказав в інтервʼю Аліні Доротюк.

Продюсер розважальних проєктів та талант-шоу на телебаченні, креативний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2024 Володимир Завадюк був прихильником творчості художниці Соні Морозюк, колишньої нареченої підозрюваного у розкраданні коштів Міністерства оборони Романа Гринкевича. Він купував її картини для власної колекції, замовляв арт для свого автомобіля, а також за його ініціативи в офісі "1+1 Media" висіли роботи Морозюк.

У розмові з Доротюк Завадюк зазначив, що засуджує корупцію не тільки в країні, а й у будь-якому бізнесі, зокрема і в телебізнесі. Колись він стикався з цим, і тепер для нього це питання "гігієни". Тому, коли історія з Сонею Морозюк почала набувати розголосу, він усвідомив, що її картини не можуть бути в офісі. Він уточнив, що це питання репутації компанії.

"Після того, як обличчям цього корупційного скандалу в тому числі стала Соня, після того, як із цим почали асоціювати її роботи, я як публічна людина, як opinion-maker, людина, яка виготовляє великі проєкти, яка розповідає про свою місію, я категорично проти корупції, кумівства, усілякого крінжу, який може відбуватися зокрема в нашій країні, не можу наразі асоціювати себе з цими роботами, з цим артом, навіть якщо деякі з них для мене були дорогими, а безумовно так було", — сказав продюсер.

Він поділився, що картини, які були на експозиції в офісі "1+1 Media", вони відправили назад Соні. Картини їм не належали. Щодо картин у приватній колекції, Завадюк заявив, що зняв їх удома.

"Вони зберігаються в мене вдома, на другому поверсі. Стоять і чекають своєї черги, що з ними станеться. А поки вони просто стоять в кутку", - зізнався продюсер.

Він зазначив, що далеко не єдиний, у кого є картини Морозюк.

"У дуже багатьох людей вдома є картини Соні Морозюк. В тому числі в політиків, зірок, в лідерів думок. Думаю, що їм зараз довелось зняти ці картини, враховуючи обставини, судовий процес, пов’язаний з корупційним скандалом, для того, щоб не асоціюватися з цією історією. Я розумію, що ця історія складна і для Соні, тому що її творчість кенсельнулась в Україні", - сказав Завадюк.

Продюсер пригадав, що побачив уперше Морозюк в Instagram і відзначив саме її картини з написами, які його надихали.

"Я сприймав це як арт, як інсталяцію, як артоб'єкт, який може доповнити проєкти, тому що написи надихали і відповідали меседжам, які ми транслюємо, і філософії нашої компанії", - зізнався він.

За словами Завадюка, він купив картини у Морозюк за значно менші суми, ніж вона називала.

"Перша картина - "Кохайте, поки є час". Мені це дуже відгукнулося, тому що тоді я був дуже закоханий. Мені здається, це було 15 тис. грн. Останню картину, яку я купив у Соні з написом "Цілую", я купив за 25 тис. грн", - пригадав продюсер.

Коли Доротюк зауважила, що це далеко не $10 тис., які називала сама Морозюк, Завадюк зауважив: "Можливо, я мав якусь неймовірну знижку, але це точно не ті суми, про які багато кажуть і її за це хейтять. Я ніколи не вдавався в ці історії, мені це було не цікаво".

Він додав, що зняв також плівку з написом "Києве мій", створену Морозюк для його автомобіля, адже не хоче асоціюватися з нею.

Що відомо про справу Гринкевича

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар у $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють у махінаціях із закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами.

Варто відзначити, що голова Львівської ОВА відмежувався від імовірних протиправних дій бізнесмена.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами: їх підозрюють у махінаціях із закупівлями на 1,5 мільярда гривень. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича.

Нещодавно в сім’ї Гринкевичів вперше відреагували на корупційний скандал.

Крім того, 11 січня стало відомо, що суд арештував майно й рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

АРМА знайшло в Гринкевичів і їхнього оточення елітні авто, нерухомість і зброю. За інформацією відомства, Ігор Гринкевич і його спільники обвинувачуються в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводилися на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувалися на рахунки турецьких виробників одягу в Турецькій Республіці", – зазначили в АРМА.

Згодом Печерський суд оприлюднив подробиці затримання бізнесмена Гринкевича, а в ДБР розповіли, на якому етапі перебуває справа.

17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень. Ідеться про самого Гринкевича, його сина та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Після чого художниця Соня Морозюк, яка була заручена з сином фігуранта масштабного корупційного скандалу, Романом Гринкевичем, сказала, що не виходитиме заміж за нього.

18 січня радниця з комунікацій ДБР Сап'ян заявила, що Гринкевич може отримати понад 10 років за оборудки з Міноборони.