"Просити вибачення в мене весь час не може": актор Хостікоєв про близького товариша з Росії
Це висловлювання таке, що "хороший русскій". Я не знаю, як до цього ставитися, але в мене є дуже близький товариш. Він не може зробити те, що хотів би, тому що він боїться
Про це заявив народний артист України актор Анатолій Хостікоєв в інтерв'ю проєкту "Люди змін із Лесею Вакулюк" на Еспресо.
"Я не знаю, це висловлювання таке, що "хороший русскій". Я не знаю, як до цього ставитися, але в мене є мій дуже близький товариш. Ми з ним в такі походи ходили... Я не хочу називати прізвище, щоб там не було в нього неприємностей", - сказав він.
Хостікоєв зазначив, що він відомий журналіст.
"І коли почалася війна, він подзвонив мені й каже: "Я не можу зараз із тобою спілкуватися, тому що я не знаю, що тобі сказати, як вибачитися перед тобою. Мені соромно. Я не можу тобі нічого сказати". Ми з ним спілкувались таким чином, а потім врешті-решт він сказав: "Давай не будемо спілкуватися, це ні до чого не прийде". Він не може зробити те, що він хотів би, тому що він боїться, а весь час вибачатися переді мною він теж не може, я його розумію. Я не знаю, чи хороший він русскій, чи поганий. Болить, очевидно у мене болить, я не знаю, чи болить у нього по-справжньому", - розповів актор.
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