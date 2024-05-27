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Головна Культура "Ранок" видасть другу частину коміксу про пса Патрона, перша встановила рекорд продажів

"Ранок" видасть другу частину коміксу про пса Патрона, перша встановила рекорд продажів

27 травня, 2024 понедiлок
12:49
Культура

У червні в харківському видавництві "Ранок" вийде комікс "Пес Патрон і Великий Т", що стане продовженням серії, яка зʼявилась у продажу минулого року

Зміст

Про це повідомили в телеграм-каналі "Непозбувний книгочитун".

Комікс про пса Патрона "Пес Патрон і Шкарпетковий монстр", який вийшов минулого року у видавництві "Ранок", побив рекорди продажів і розійшовся накладом у понад 21 тис. примірників. Тепер його авторка Юліта Ран написала другу історію "Пес Патрон і Великий Т". Ілюстрації створила Катерина Підлісна, а над дизайном працювала Олександра Ярмоленко.

"Пес Патрон і Великий Т" надійде у продаж 20 червня. 

Фото: ranok.com.ua

Як зазначається в описі, комікс розповість про нові пригоди пса Патрона, який цього разу разом із друзями має подолати повстання техніки та знешкодити її небезпечного ватажка — Великого Т. Патрон, його нова подружка Ягідка, інші собаки та робот Григорій першими зрозуміли: техніка в місті вийшла з-під контролю й цим керує хтось небезпечний і непомітний. Загін під керівництвом Патрона йде рятувати реальний світ і потрапляє у світ віртуальний. 

Ще одна важлива місія Патрона – наголосити на тому, що техніку, яка вийшла з ладу чи застаріла, треба правильно утилізувати.

Фото: ranok.com.ua

"Ранок" є офіційним партнером хазяїна пса та ДСНС у створенні коміксу. Усі ліцензійні кошти від кожної книжки йдуть у Благодійний фонд пса Патрона.

Перший комікс увійшов у топ "БараБуки" - короткий список найкращих дитячих і підліткових видань 2023 року і був хітом продажів. Головний герой коміксу - реальний собака-сапер, талісман ДСНС, який має титул "Пес доброї волі".
 

Теги:
ДСНС
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