"Ранок" видасть другу частину коміксу про пса Патрона, перша встановила рекорд продажів

Про це повідомили в телеграм-каналі "Непозбувний книгочитун".

Комікс про пса Патрона "Пес Патрон і Шкарпетковий монстр", який вийшов минулого року у видавництві "Ранок", побив рекорди продажів і розійшовся накладом у понад 21 тис. примірників. Тепер його авторка Юліта Ран написала другу історію "Пес Патрон і Великий Т". Ілюстрації створила Катерина Підлісна, а над дизайном працювала Олександра Ярмоленко.

"Пес Патрон і Великий Т" надійде у продаж 20 червня.

Фото: ranok.com.ua

Як зазначається в описі, комікс розповість про нові пригоди пса Патрона, який цього разу разом із друзями має подолати повстання техніки та знешкодити її небезпечного ватажка — Великого Т. Патрон, його нова подружка Ягідка, інші собаки та робот Григорій першими зрозуміли: техніка в місті вийшла з-під контролю й цим керує хтось небезпечний і непомітний. Загін під керівництвом Патрона йде рятувати реальний світ і потрапляє у світ віртуальний.

Ще одна важлива місія Патрона – наголосити на тому, що техніку, яка вийшла з ладу чи застаріла, треба правильно утилізувати.

Фото: ranok.com.ua

"Ранок" є офіційним партнером хазяїна пса та ДСНС у створенні коміксу. Усі ліцензійні кошти від кожної книжки йдуть у Благодійний фонд пса Патрона.

Перший комікс увійшов у топ "БараБуки" - короткий список найкращих дитячих і підліткових видань 2023 року і був хітом продажів. Головний герой коміксу - реальний собака-сапер, талісман ДСНС, який має титул "Пес доброї волі".

