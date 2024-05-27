"Ранок" видасть другу частину коміксу про пса Патрона, перша встановила рекорд продажів
У червні в харківському видавництві "Ранок" вийде комікс "Пес Патрон і Великий Т", що стане продовженням серії, яка зʼявилась у продажу минулого року
Про це повідомили в телеграм-каналі "Непозбувний книгочитун".
Комікс про пса Патрона "Пес Патрон і Шкарпетковий монстр", який вийшов минулого року у видавництві "Ранок", побив рекорди продажів і розійшовся накладом у понад 21 тис. примірників. Тепер його авторка Юліта Ран написала другу історію "Пес Патрон і Великий Т". Ілюстрації створила Катерина Підлісна, а над дизайном працювала Олександра Ярмоленко.
"Пес Патрон і Великий Т" надійде у продаж 20 червня.
Фото: ranok.com.ua
Як зазначається в описі, комікс розповість про нові пригоди пса Патрона, який цього разу разом із друзями має подолати повстання техніки та знешкодити її небезпечного ватажка — Великого Т. Патрон, його нова подружка Ягідка, інші собаки та робот Григорій першими зрозуміли: техніка в місті вийшла з-під контролю й цим керує хтось небезпечний і непомітний. Загін під керівництвом Патрона йде рятувати реальний світ і потрапляє у світ віртуальний.
Ще одна важлива місія Патрона – наголосити на тому, що техніку, яка вийшла з ладу чи застаріла, треба правильно утилізувати.
Фото: ranok.com.ua
"Ранок" є офіційним партнером хазяїна пса та ДСНС у створенні коміксу. Усі ліцензійні кошти від кожної книжки йдуть у Благодійний фонд пса Патрона.
Перший комікс увійшов у топ "БараБуки" - короткий список найкращих дитячих і підліткових видань 2023 року і був хітом продажів. Головний герой коміксу - реальний собака-сапер, талісман ДСНС, який має титул "Пес доброї волі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.02 Купівля 40.02Продаж 40.55
- EUR Купівля 43.31Продаж 44.02
- Актуальне
- Важливе