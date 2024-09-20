Росіянка Абова зіграє в 2-му сезоні One Piece від Netflix персонажку, яка пережила геноцид
Компанія Netflix знімає новий сезон аніме адаптації манґи One Piece, до акторського складу проєкту доєдналася російська акторка Лера Абова
Про це повідомили на офіційній сторінці One Piece Netflix в instagram.
"Лера Абова приєднується до нас як таємнича Міс Олл Сандей! Зі спокійною посмішкою та невиказаними секретами вона знає більше, ніж говорить", - написали творці серіалу.
Як зазначається на порталі від Netflix Tudum, японський художник манґи та творець серіалу One Piece Ейічіро Ода повідомив, що зйомки другого сезону "йдуть повним ходом".
31-річна російська акторка Лера Абова зіграє Міс Олл Сандей, також відому як Ніко Робін ("Дитя диявола"). Ця персонажка з Піратів Солом'яного Капелюха, яка належить до раси Охаран. Вона єдина, хто вижив після знищення острова Охара, відомого своїми вченими.
Українці в коментарях в instagram, а також в дописах на Х обурились підбором росіянки на роль персонажки, яка вижила після геноциду, у той час, коли Росія сама здійснює геноцид.
Фото: скриншот з instagram One Peace Netflix
"Чи не достатньо в One Piece злих персонажів, щоб вони скористалися можливістю дати роль комусь із сучасної нацистської держави?"? - зазначають користувачі.
"Це просто огидно. Вона підтримує російський тероризм в Україні. Можливо, ви забули, але Росія щодня вбиває сотні й тисячі українців, і ви просто такі: нам байдуже, бо ми підтримуємо терористів", - пишуть інші.
Інші порівнюють вибір акторки з тим, як би німець грав єврея в 1945 році.
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