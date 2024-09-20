Росіянка Абова зіграє в 2-му сезоні One Piece від Netflix персонажку, яка пережила геноцид

Про це повідомили на офіційній сторінці One Piece Netflix в instagram.

"Лера Абова приєднується до нас як таємнича Міс Олл Сандей! Зі спокійною посмішкою та невиказаними секретами вона знає більше, ніж говорить", - написали творці серіалу.

Як зазначається на порталі від Netflix Tudum, японський художник манґи та творець серіалу One Piece Ейічіро Ода повідомив, що зйомки другого сезону "йдуть повним ходом".

31-річна російська акторка Лера Абова зіграє Міс Олл Сандей, також відому як Ніко Робін ("Дитя диявола"). Ця персонажка з Піратів Солом'яного Капелюха, яка належить до раси Охаран. Вона єдина, хто вижив після знищення острова Охара, відомого своїми вченими.

Українці в коментарях в instagram, а також в дописах на Х обурились підбором росіянки на роль персонажки, яка вижила після геноциду, у той час, коли Росія сама здійснює геноцид.

Фото: скриншот з instagram One Peace Netflix

"Чи не достатньо в One Piece злих персонажів, щоб вони скористалися можливістю дати роль комусь із сучасної нацистської держави?"? - зазначають користувачі.

"Це просто огидно. Вона підтримує російський тероризм в Україні. Можливо, ви забули, але Росія щодня вбиває сотні й тисячі українців, і ви просто такі: нам байдуже, бо ми підтримуємо терористів", - пишуть інші.

Інші порівнюють вибір акторки з тим, як би німець грав єврея в 1945 році.



