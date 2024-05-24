Руслана анонсує новий музичний поп-проєкт "Дике серце"
У свій день народження, 24 травня, Руслана презентує сингл та відео "Буйна" та анонсує новий проєкт "Дике серце"
"Приготуйся! Це буде "не тихий альбом»" Ця музика точно не для релаксу. Вона щоби збуджувати все тіло і голос до екстремального драйву", - так коментує Руслана свій новий проєкт.
Руслана анонсує, що поп-музичний проект WILD HEART – це як звиклі музичні формати (альбом, шоу чи сингли та кліпи) так і абсолютно сміливий підхід: є звичні музичні формати без обмеження кількості та хронометражу (це як звичні для людей 3 хв, так і нетипові всього лиш 3-секундні семпли), з чим сьогодні експериментують прогресивні ді-джеї світу. Цей проект з відкритою датою і без терміну.
"Iron Beat/Залізний ритм став основою всього, що я хочу створити в музиці. Саме на цю ідею я зробила всю ставку. Якщо "фішкою" "Диких танців" вважалися ритми, що були безпосередньо взяті з Карпат і гуцульських ритмів довголіття зі специфічним глухим звучанням великих бубнів, то в Iron Beat (музичний проект "Дике серце")…. ти скажеш/запитаєш: "Те саме?"… Не поспішай… Це не те саме…Тепер будуть біти із заліза: що звучать, як залізо; що створюються із заліза; і їх буде створювати безпосередньо людський голос і тіло, а також саме залізо, що буде повністю на тілі, буквально в руках, на ногах – всюди на мені і довкола мене буде виключно метал. Який з цього вийде ритм, ти побачиш і почуєш", - коментує співачка.
За її словами, в проєкті версії пісень не розділені для українського слухача чи інтернаціонального. "Ми видаємо це в одній збірці, вважаючи, що музична аудиторія України має почути в тому числі англійську версію як невід’ємну частину ідеї, у той час як міжнародна аудиторія відчує колорит і унікальне звучання української мови. Тому ми видаємо це як збірку, щоби об’єднати ці дві аудиторії", - зазначає Руслана.24 травня вона презентувала сингл, пісню і музичне відео з музичного проекту.
Посилання на стрімінгові майданчики: https://album.link/98rmxfmbvxzvf
Посилання на відео: https://www.youtube.com/watch?v=D4XwYmoxFbE
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