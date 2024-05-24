Руслана анонсує новий музичний поп-проєкт "Дике серце"

"Приготуйся! Це буде "не тихий альбом»" Ця музика точно не для релаксу. Вона щоби збуджувати все тіло і голос до екстремального драйву", - так коментує Руслана свій новий проєкт.

Руслана анонсує, що поп-музичний проект WILD HEART – це як звиклі музичні формати (альбом, шоу чи сингли та кліпи) так і абсолютно сміливий підхід: є звичні музичні формати без обмеження кількості та хронометражу (це як звичні для людей 3 хв, так і нетипові всього лиш 3-секундні семпли), з чим сьогодні експериментують прогресивні ді-джеї світу. Цей проект з відкритою датою і без терміну.

"Iron Beat/Залізний ритм став основою всього, що я хочу створити в музиці. Саме на цю ідею я зробила всю ставку. Якщо "фішкою" "Диких танців" вважалися ритми, що були безпосередньо взяті з Карпат і гуцульських ритмів довголіття зі специфічним глухим звучанням великих бубнів, то в Iron Beat (музичний проект "Дике серце")…. ти скажеш/запитаєш: "Те саме?"… Не поспішай… Це не те саме…Тепер будуть біти із заліза: що звучать, як залізо; що створюються із заліза; і їх буде створювати безпосередньо людський голос і тіло, а також саме залізо, що буде повністю на тілі, буквально в руках, на ногах – всюди на мені і довкола мене буде виключно метал. Який з цього вийде ритм, ти побачиш і почуєш", - коментує співачка.

За її словами, в проєкті версії пісень не розділені для українського слухача чи інтернаціонального. "Ми видаємо це в одній збірці, вважаючи, що музична аудиторія України має почути в тому числі англійську версію як невід’ємну частину ідеї, у той час як міжнародна аудиторія відчує колорит і унікальне звучання української мови. Тому ми видаємо це як збірку, щоби об’єднати ці дві аудиторії", - зазначає Руслана.

24 травня вона презентувала сингл, пісню і музичне відео з музичного проекту.

Посилання на стрімінгові майданчики: https://album.link/98rmxfmbvxzvf

Посилання на відео: https://www.youtube.com/watch?v=D4XwYmoxFbE