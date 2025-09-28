Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін

Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін

Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
15:01
Американська співачка та актриса Селена Гомес одружилася з музичним продюсером Бенні Бланко. Весільна церемонія відбулася 27 вересня у Санта-Барбарі, Каліфорнія

Зміст

Про це повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням, на весіллі були присутні близько 170 гостей. Серед зіркових запрошених були помічені подруга нареченої, співачка Тейлор Свіфт, актор Пол Радд, а також колеги Селени Гомес по серіалу "Тільки вбивства в будівлі" Стів Мартін та Мартін Шорт.

Про подію Селена Гомес розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши світлини у білій сукні з відкритою спиною. Поруч — її обранець у смокінгу.

Допис супроводжувався лаконічним підписом "9.27.25" (мається на увазі 27 вересня 2025 року - ред.), прикрашеним сердечками.

Сам Бланко прокоментував фотографії нареченої зі зворушливим написом: "Моя дружина в реальному житті".

Довідково: 33-річна Гомес і 37-річний Бланко заручилися наприкінці 2024 року після року стосунків. Пара познайомилася завдяки спільним музичним проєктам і у березні представила спільний альбом I Said I Love You First, у якому відобразила власну історію кохання.

Раніше вони вже працювали над хітами Same Old Love, Kill Em with Kindness (2015) та I Can’t Get Enough (2019, спільно з Тайні та Джей Балвіном).

  • Американська співачка Тейлор Свіфт 20 вересня отримала власну радіостанцію SiriusXM. Вона працюватиме до 19 жовтня.
