Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
Американська співачка та актриса Селена Гомес одружилася з музичним продюсером Бенні Бланко. Весільна церемонія відбулася 27 вересня у Санта-Барбарі, Каліфорнія
Про це повідомляє BBC.
Згідно з повідомленням, на весіллі були присутні близько 170 гостей. Серед зіркових запрошених були помічені подруга нареченої, співачка Тейлор Свіфт, актор Пол Радд, а також колеги Селени Гомес по серіалу "Тільки вбивства в будівлі" Стів Мартін та Мартін Шорт.
Про подію Селена Гомес розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши світлини у білій сукні з відкритою спиною. Поруч — її обранець у смокінгу.
Допис супроводжувався лаконічним підписом "9.27.25" (мається на увазі 27 вересня 2025 року - ред.), прикрашеним сердечками.
Сам Бланко прокоментував фотографії нареченої зі зворушливим написом: "Моя дружина в реальному житті".
Довідково: 33-річна Гомес і 37-річний Бланко заручилися наприкінці 2024 року після року стосунків. Пара познайомилася завдяки спільним музичним проєктам і у березні представила спільний альбом I Said I Love You First, у якому відобразила власну історію кохання.
Раніше вони вже працювали над хітами Same Old Love, Kill Em with Kindness (2015) та I Can’t Get Enough (2019, спільно з Тайні та Джей Балвіном).
- Американська співачка Тейлор Свіфт 20 вересня отримала власну радіостанцію SiriusXM. Вона працюватиме до 19 жовтня.
