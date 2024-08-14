Серед гостей письменники з різних країн: 3-6 жовтня у Львові відбудеться літературний фестиваль BookForum
3-6 жовтня у Львові відбудеться 31-й Міжнародний літературний фестиваль BookForum. Захід проходитиме у форматах онлайн та офлайн
Про це йдеться в анонсі фестивалю.
"3,5 мільйони глядачів по всьому світу, десятки тисяч офлайн-відвідувачів у Львові та сотні мільйонів охоплень у соцмережах — за два роки повномасштабної війни спільнота Форуму видавців згуртувалася довкола пошуку нових сенсів і себе в нових умовах", - зазначають організатори.
Цьогорічна тема фестивалю - "Сила спільнодії".
Серед учасників фестивалю:
- лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Сполучене Королівство);
- економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство);
- письменники й письменниці Софі Оксен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада);
- поет Кшиштоф Чижевський (Польща);
- філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США);
- та десятки світових та українських інтелектуалів.
Ключові теми:
- постколоніалізм в Україні та світі;
- сила громадського активізму й молоді;
- національна пам’ять;
- міжнародні конфлікти.
"У межах програми ми розкриватимемо три головні аспекти: напрями дискусій, присвячених постколоніалізму, висвітлимо активізм у різних його проявах та говоритимемо з українськими військовими, журналістами та документаторами про російсько-українську війну", - розповіла деталі програма директорка Lviv BookForum Софія Челяк.
"Lviv BookForum" тісно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з Hay Festival (Сполучене Королівство), який транслюватиме дискусії англійською, іспанською та українською мовами для глобальної аудиторії. Також долучається Інститут гуманітарних досліджень (Австрія), який допоможе з логістикою.
Програма включатиме 20 дискусій, 5 публічних інтерв'ю з провідними українськими та іноземними інтелектуалами, церемонію відкриття та 4 партнерські події.
-
Від 4 до 8 жовтня 2023 року фестиваль об’єднав у Львові наживо 20 000 гостей та 62 348 глядачів онлайн. Понад 300 годин дискусій, знайомств, нетворкінгу і книжкового шопінгу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе