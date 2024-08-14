Серед гостей письменники з різних країн: 3-6 жовтня у Львові відбудеться літературний фестиваль BookForum

Про це йдеться в анонсі фестивалю.

"3,5 мільйони глядачів по всьому світу, десятки тисяч офлайн-відвідувачів у Львові та сотні мільйонів охоплень у соцмережах — за два роки повномасштабної війни спільнота Форуму видавців згуртувалася довкола пошуку нових сенсів і себе в нових умовах", - зазначають організатори.

Цьогорічна тема фестивалю - "Сила спільнодії".

Серед учасників фестивалю:

лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Сполучене Королівство);

економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство);

письменники й письменниці Софі Оксен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада);

поет Кшиштоф Чижевський (Польща);

філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США);

та десятки світових та українських інтелектуалів.

Ключові теми:

постколоніалізм в Україні та світі;

сила громадського активізму й молоді;

національна пам’ять;

міжнародні конфлікти.

"У межах програми ми розкриватимемо три головні аспекти: напрями дискусій, присвячених постколоніалізму, висвітлимо активізм у різних його проявах та говоритимемо з українськими військовими, журналістами та документаторами про російсько-українську війну", - розповіла деталі програма директорка Lviv BookForum Софія Челяк.

"Lviv BookForum" тісно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з Hay Festival (Сполучене Королівство), який транслюватиме дискусії англійською, іспанською та українською мовами для глобальної аудиторії. Також долучається Інститут гуманітарних досліджень (Австрія), який допоможе з логістикою.

Програма включатиме 20 дискусій, 5 публічних інтерв'ю з провідними українськими та іноземними інтелектуалами, церемонію відкриття та 4 партнерські події.