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Головна Культура Серед гостей письменники з різних країн: 3-6 жовтня у Львові відбудеться літературний фестиваль BookForum

Серед гостей письменники з різних країн: 3-6 жовтня у Львові відбудеться літературний фестиваль BookForum

Марія Науменко
14 серпня, 2024 середа
00:26
Культура BookForum

3-6 жовтня у Львові відбудеться 31-й Міжнародний літературний фестиваль BookForum. Захід проходитиме у форматах онлайн та офлайн

Зміст

Про це йдеться в анонсі фестивалю.

"3,5 мільйони глядачів по всьому світу, десятки тисяч офлайн-відвідувачів у Львові та сотні мільйонів охоплень у соцмережах — за два роки повномасштабної війни спільнота Форуму видавців згуртувалася довкола пошуку нових сенсів і себе в нових умовах", - зазначають організатори.

Цьогорічна тема фестивалю - "Сила спільнодії".

Серед учасників фестивалю: 

  • лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Сполучене Королівство);
  • економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон   (Сполучене Королівство);
  • письменники й письменниці Софі Оксен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій  (Канада);
  • поет Кшиштоф Чижевський (Польща);
  • філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США);
  • та десятки світових та українських інтелектуалів.

Ключові теми:

  • постколоніалізм в Україні та світі;
  • сила громадського активізму й молоді;
  • національна пам’ять;
  • міжнародні конфлікти.

"У межах програми ми розкриватимемо три головні аспекти: напрями дискусій, присвячених постколоніалізму, висвітлимо активізм у різних його проявах та говоритимемо з українськими військовими, журналістами та документаторами про російсько-українську війну", - розповіла деталі програма директорка Lviv BookForum Софія Челяк. 

"Lviv BookForum" тісно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з Hay Festival (Сполучене Королівство), який транслюватиме дискусії англійською, іспанською та українською мовами для глобальної аудиторії. Також долучається Інститут гуманітарних досліджень (Австрія), який допоможе з логістикою.

Програма включатиме 20 дискусій, 5 публічних інтерв'ю з провідними українськими та іноземними інтелектуалами, церемонію відкриття та 4 партнерські події.

  • Від 4 до 8 жовтня 2023 року фестиваль об’єднав у Львові наживо 20 000 гостей та 62 348 глядачів онлайн. Понад 300 годин дискусій, знайомств, нетворкінгу і книжкового шопінгу.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Польща
Канада
США
Велика Британiя
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