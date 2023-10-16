Львівський BookForum підбив підсумки у цифрах: 20 тисяч гостей і 300 годин дискусій

В межах форуму пройшло 25 панельних дискусій, 50 подій від видавців. Було задіяно 8 основних локацій, а на ярмарку представлено 47 видавництв.

Цього року BookForum вперше відбувався у Пороховій вежі, а книжковий ярмарок розгорнувся навколо – у громадському просторі. Події фестивалю також проходили в Артцентрі "Дзиґа", у Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознаства НАН України, в American House, у Львівській обласній бібліотеці для дітей та у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука, на локації РадіоГараж, у Книгарні Є та Нижньому залі Театру ляльок.

Еспресо виступив генеральним медіапартнером події.

Щодня учасники BookForum мали до вибору десятки подій: панельні дискусії, зустрічі з письменниками, презентації, майстер-класи.

Як повідомляють організатори, найбільше гостей зібрала зустріч за участі Славенки Дракуліч, Вахтанґа Кебуладзе, Енн Епплбом, Тетяни Огаркової та Максима Яковлєва ("Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?").

За підтримки Еспресо відбулась панельна дискусія "Як нас змінив майдан. Розмова про 10 років боротьби" за участі Катерини Калитко, Євгенії Кузнєцової, Віталія Портнікова і Антіна Борковського.

Переглянути всі дискусії можна за посиланням.

Наступний Lviv BookForum - вже за рік.