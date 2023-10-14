Від майдану до перемоги: на Еспресо покажуть дискусію про зміни, здобутки і втрати останніх 10 років

Дискусія "Як нас змінив Майдан. Розмова про 10 років боротьби" пройшла в межах Lviv BookFoum, генеральним інформаційним партнером якого виступив Еспресо.

Спікери зосередились на таких питаннях:

Який крок зробило суспільство від 2014 року? Які суспільні, культурні, світоглядні зміни відбулися за 32 роки незалежності, 10 постмайданних років і півтора року великої війни? Що змінилось докорінно, а що лише косметично і над чим ще треба працювати? І зрештою - що є фундаментом для нашої перемоги та які сценарії післявоєнного розвитку для України?

Про все це у розмові Катерини Калитко, Євгенії Кузнєцової, Віталія Портнікова і Антіна Борковського у неділю, 15 жовтня, о 20:00 в ефірі Еспресо.