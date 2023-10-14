Від майдану до перемоги: на Еспресо покажуть дискусію про зміни, здобутки і втрати останніх 10 років
У неділю, 15 жовтня, о 20:00 в ефірі телеканалу Еспресо транслюватимуть дискусію за участю поетки Катерини Калитко, письменниці Євгенії Кузнєцової та ведучих Еспресо Віталія Портнікова і Антіна Борковського
Дискусія "Як нас змінив Майдан. Розмова про 10 років боротьби" пройшла в межах Lviv BookFoum, генеральним інформаційним партнером якого виступив Еспресо.
Спікери зосередились на таких питаннях:
Який крок зробило суспільство від 2014 року? Які суспільні, культурні, світоглядні зміни відбулися за 32 роки незалежності, 10 постмайданних років і півтора року великої війни? Що змінилось докорінно, а що лише косметично і над чим ще треба працювати? І зрештою - що є фундаментом для нашої перемоги та які сценарії післявоєнного розвитку для України?
Про все це у розмові Катерини Калитко, Євгенії Кузнєцової, Віталія Портнікова і Антіна Борковського у неділю, 15 жовтня, о 20:00 в ефірі Еспресо.
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