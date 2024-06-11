Шрифтова абетка української ідентичності отримала нагороду на European Design Awards

Про це повідомив голова Projector Creative & Tech Online Institute Олександр Трегубов у facebook.

Шрифт Typeface Alphabet of Ukrainian Identity ("Шрифтова абетка української ідентичності") здобув перемогу на одному з головних щорічних європейських конкурсів у галузі комунікаційного дизайну European Design Awards. Українські дизайнери отримали "золото" у категорії Integrated Identity Application ("Інтегрований додаток ідентифікації").

"Кожна літера нашої абетки присвячена одному символу, без якого Україна не була б тією державою, яку ми знаємо, любимо та за яку стоїмо. На сторінках цього проєкту ви знайдете 33 події, постаті, символи та знаки, що супроводжували Україну на шляху до відновлення незалежності в 1991 році та підтримують нас у боротьбі за неї зараз", - зазначається на сайті проєкту abetkaua.

Дизайнери присвятили літери абетки Волі (В), "Енеїді" Івана Котляревського (Е), Українським січовим стрільцям (У), "Щедрику" (Щ) Миколи Леонтовича, пісні "Пливе кача по Тисині..." (П) Василя Ґренджа-Донського та іншим знаковим подіям, постатям та явищам.

Фото: скриншот з сайту abetkaua

"Ми хотіли розказати світові про те, які українські шрифти самобутні і круті — через важливі історії Української культури. І тому створили Абетку Typeface Alphabet of Ukrainian Identity. Але ми не могли уявити, що відбудеться після цього. Абетка зібрала сотні тисяч візитів і відгуків, отримала чимало відзнак, за нею навіть були створені шкільні уроки", - поділився Трегубов.

Фото: скриншот з сайту abetkaua

Шрифтова абетка української ідентичності отримала також і головну нагороду European Design Awards - приз журі.

"3 президенти журі одноголосно обрали "Абетку" найкращим проєктом 2024 року. Головне тут не нагороди, а те, що креативний голос України у світі продовжує звучати. І це звучання цікаве, самобутнє і яскраве. Вітаю, obys, ви зробили надзвичайний дизайн! І дякую чудовим партнерам "ЗМІН Фундація" та MacPaw за підтримку і співтворення. І звичайно команді Projector Foundation за постійну генерацію і втілення шалених ідей", - додав голова Projector Creative & Tech Online Institute.

European Design Awards — одна з головних щорічних європейських подій у галузі комунікаційного дизайну. Конкурс був створений у 2007 році.



