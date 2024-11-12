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Слова й рими комбатантів: завершився перший день зустрічі військових письменників і поетів на Via Carpatia 2024

12 листопада, 2024 вiвторок
09:33
Культура Резиденція письмеників Контекст: війна

Поетичні читання військових завершили перший день Літературно-мистецької зустрічі "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024 у Києві

Зміст

Вони складались із двох частин – “Комбатантські читання” в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану і Вільний мікрофон "Поезія лицарів нової доби" в барі БарменДиктат.

Про це передає Еспресо.

"Ми з вами перебуваємо в Інформаційному центрі Музею Майдану. З цих вікон ми бачимо поле битви українців за свою ідентичність, місце, де витворювалася наша нація як сильна нація героїв і переможців. Тут відбулися всі наші три революції: і Студентська революція на граніті, і Помаранчева революція, і Революція Гідності", - прокоментувала символічність місця проведення "Комбатантських читань" Анжеліка Рудницька, співачка, культурна і громадська діячка.

Молодший сержант, письменниця Лідія Ільків пригадала, як 11 років тому під час Революції Гідності, вона ночувала тут, у приміщенні Будинку профспілок: "дві години, а тоді знову на мороз, стояти", а потім із чоловіком, нині загиблим, полковником медичної служби Ігорем Ільковим, приходили сюди за медикаментами – тут був волонтерський склад.

Анжеліка Рудницька, яка брала участь в усіх трьох революціях і не припиняє волонтерської і просвітницької діяльності впродовж 10 років війни, зауважила, що говорити про війну важко, але ми не маємо права цього не робити: "Звісно, це болюча тема. Можливо, ми хочемо від цього відволіктися і подумати про щось хороше, але не говорити про війну, не чути голоси наших комбатантів ми не можемо. Кожен із нас носить у серці багато особливих історій про цю війну. Це історії про наших рідних, про тих, хто в окопах, про тих, хто на щиті, про тих, хто бореться за Україну на всіх напрямках".

Свої вірші читали Андрій Карпенко, капелан і поет, полковник Володимир Скоростецький, офіцер-нацгвардієць Богдан Назаренко, екс-телеоператор, а тепер військовий Руслан Леськів. 

Олена Мокренчук нагадала, що військові-письменники не завжди мають можливість приїхати на такі події, бо перебувають на бойових завданнях. "Тому ми маємо бути їхніми голосами, маємо розповісти про їхню творчість і те, що вони пережили. Комбатантська література – це завжди рефлексії, завжди те, що ти пережив і хочеш донести людям".

Згадуючи про те, як шукала образ українського героя, поділилась висновком: "Це образ великої людяності, великого серця, великої любові. Все, що ми робимо – ми робимо з любові. До своїх рідних, до своїх близьких, до своєї країни. З любов’ю до найвищої цінності – до життя". Саме про це, каже, її книжка "Аліска, фронтова лисичка" і, напевно, в цьому секрет її успіху у читачів.

Зі сцени виступили актор, ветеран Роман Дронюк, автор гумористичних оповідок "Притрафунки вуйка Міся", Мирослав Откович, прочитавши найновішу свою поезію і Андрій “Кельт” Гуменюк, художник, прозаїк, автор роману "Африка".

Далі письменники й слухачі перемістились у бар БарменДиктат, віднедавна відомий тим, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час неанонсованого візиту до Києва заграв у цьому закладі на гітарі.

Вірші читали Руслан Леськів, Мирослав Откович, Андрій Карпенко, Алек Борода, Богдан Назаренко та Рустам Дмитрук із позивним Бармен.

Більше про учасників події тут

Міні-резиденція "Контекст: війна" триватиме до 13 листопада. Протягом трьох днів військові дискутуватимуть, читатимуть вірші, проведуть зустрічі зі студентами та дітьми. 

Літературно-мистецька зустріч  відбувається в межах 7-го міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 за підтримки Українського інституту книги та Міжнародного фонду "Відродження".

Теги:
Війна з Росією
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