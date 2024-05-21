Співачка SOWA розкритикувала Софію Ротару за "нейтральну позицію" щодо війни

Про це вона сказала в інтервʼю УНІАН.

20-річна українська виконавиця Діана Горбяк, яка виступає як SOWA, зізналася, що раніше вважала, що культура може існувати поза політикою. Вона заявила, що рідко вдавалася в політичні події та не цікавилася новинами.

"Але, коли почалась повномасштабна війна, то в мить зрозуміла, що ні музика, ні мова, ніщо не може бути поза політикою. Коли російські війська прийшли на нашу територію, пісні стали іншими, музика змінилася, ми почали писати пісні про нашу боротьбу, про нашу країну. Мені не зрозуміла позиція артистів, які на початку вторгнення, та навіть вже коли пройшли місяці, так нічого не висвітлили про війну. Вони намагаються всидіти на двох стільцях, але в житті так не буває", - поділилася SOWA.

Вона зауважила, що позицію "моя хата скраю, нічого не знаю" мають несвідомі люди.

"Для мене вони всі зрадники, якщо чесно. Я не розумію, як можна спокійно спати, розуміючи, що твоїх земляків вбивають, що твоє місто руйнують російські ракети, і до того ж вони сплачують податки тій країні, тож ці артисти - теж убивці. Я до них ставлюся зневажливо. Для мене єдине дивно, що Софія Ротару займає нейтральну позицію. Але що маємо, то маємо", - додала Горбяк.

76-річна українська співачка та народна артистка України Софія Ротару не втрачає популярності в країні-агресорці. У грудні 2023 року колишній директор артистки Сергій Лавров розповів, що напередодні новорічних свят росіяни активно намагаються замовити її виступ і готові заплатити $100-150 тис., тоді як раніше її виступ коштував $50 тис.

У жовтні російська співачка Надія Бабкіна, яка підтримала військову агресію РФ в Україні, заявила, що Софія Ротару буцімто хотіла приїхати до країни-агресорки.