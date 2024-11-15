Стівен Кінг оголосив, що йде з соцмережі X

Про це він повідомив на X.

Американський письменник Стівен Кінг, відомий як король жахів, заявив, що не бачить для себе можливим далі залишатися в соцмережі, яка належить мільярдеру Ілону Маску.

"Я покидаю Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною. Стежте за мною в Threads, якщо хочете", - написав він.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like. — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024