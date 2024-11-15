Стівен Кінг оголосив, що йде з соцмережі X
Американський письменник, король жахів Стівен Кінг вирішив піти з соцмережі X, яку у жовтні 2022 року купив Ілон Маск, який підтримує обраного президента США Дональда Трампа
Про це він повідомив на X.
Американський письменник Стівен Кінг, відомий як король жахів, заявив, що не бачить для себе можливим далі залишатися в соцмережі, яка належить мільярдеру Ілону Маску.
"Я покидаю Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною. Стежте за мною в Threads, якщо хочете", - написав він.
- Наприкінці жовтня Ілон Маск купив соцмережу Twitter, яка тепер отримала назву X.
- 19 листопада 2022 року Ілон Маск запустив голосування у соцмережі, де запитав, чи варто розблокувати сторінку експрезидента США Дональда Трампа.
- За результатами опитування бізнесмен вирішив відновити акаунт Дональда Трампа у соцмережі.
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