Тарас Петриненко й Олександр Положинський випустили пісню "Час" про "сенс життя і цінності"

Премʼєра відбулася на YouTube.

"Пісня про важливе. Про сенс життя. Про цінності. Про те, що наша витримка і єдність, наша активність та цілеспрямованість — це те, що наближає нашу перемогу. А ще пісня про людей. Про не дуже хороших, про хороших і про найкращих", - поділився український музикант та військовослужбовець Олександр Положинський.

Він розповів, що ще влітку минулого року відомий саундпродюсер Віталій Телезин запропонував йому записати одну зі своїх пісень.

"На той час в мене не було на думці жодної творчої ідеї, яка би пасувала для цієї пропозиції. Однак у квітні цього року народилася пісня, яка, як мені здавалося, мала б Віталію сподобатися. Та була одна проблема — я не був певен, що зможу заспівати приспів так, як би мені хотілося. І головне — я погано собі уявляв, хто б міг так заспівати", - пригадав Положинський.

Згодом він натрапив на пісню Тараса Петриненка "Червоний Вітер" і усвідомив, що має запросити його до співпраці.

"З паном Тарасом ми знайомі ще з Червоної Рути-97, я його певним чином вважаю одним із хрещених батьків моєї професійної карʼєри, тож сподівався, що пан Тарас не відмовиться від пропозиції разом заспівати", - уточнив музикант, додавши, що Петриненко погодився з поваги до нього.

Тоді ж Положинський зустрів культового кліпмейкера Віктора Придувалова, з яким працював і раніше, так зʼявилася ще й домовленість про кліп.

"Пан Тарас підібрав гарну гармонію під запропонований варіант співу, підлаштував трошки під себе текст і чи не з першого дубля все заспівав, як має бути. Віталій Телезин зробив аранжування, на його студії 211 все це записали і привели до належного стану, а Віктор Придувалов з командою зняв кліп", - додав він.

Музиканти також відкрили збір на РЕБи для підрозділу ССО. Загальна ціль: 900 тис. грн.



