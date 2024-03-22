Тарас Тополя розповів, як ставиться до російських артистів, які засуджують війну в Україні
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя вважає, що висловлювання російських опозиційних артистів про війну в Україні не має цінності, адже ні на що не впливає
Про це він сказав в інтервʼю проєкту "Наодинці".
Український музикант Тарас Тополя, який 7 місяців прослужив добровольцем у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедик, зазначив, що не має негативу до російських артистів, які підтримали Україну.
"Це артисти, які мають свою аудиторію, і ця аудиторія буде вирішувати, чи давати їм шанс, чи ні. Я до артистів - "Мумий Тролль", "Бі-2", Алла Пугачова – не відчуваю агресії, це точно. Об'єктивно, якщо казати про Аллу Пугачову, вона має характер. Вона висловлювала свою позицію неодноразово. В якісь критичні моменти, коли тут нищили дітей, жінок, коли вчиняли злочини в Бучі, Бородянці, можливо, можна було б і трошки радикальніше висловлювати свою позицію. Але я не в їхніх життєвих обставинах, не в їхньому одязі, не в їхній історії, тому і на цьому окей", - поділився музикант.
Він зауважив, що висловлювання опозиційних знаменитостей ні на що не впливають. Можливо, перспектива була би, якби Максим Галкін висунув свою кандидатуру в президенти Росії.
"Я точно їх не ненавиджу. Але я не можу сказати, що я відчуваю якусь велику приязнь до них. Таке прозоре ставлення. Робіть, робите - ок! Не будете висловлювати свою позицію - ну, ок. Нічого ж не зміниться. Якби їхнє висловлювання щось змінювало. А так, монстр тримає весь каркас та рухається вперед своїми пазурями", - уточнив Тополя.
Він наголосив, що протести в Україні можуть змінювати події в країні, а протести Росіян ні на що не впливають.
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