Тейлор Свіфт побила світовий рекорд, продавши 3,5 млн платівок нового альбому за 5 днів

Тейлор Свіфт побила світовий рекорд, продавши 3,5 млн платівок нового альбому за 5 днів

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2025 четвер
10:35
Культура Тейлор Свіфт

Американська попспівачка Тейлор Свіфт побила рекорд, який раніше встановила Адель, подолавши позначку в 3,5 млн платівок, проданих менш ніж за тиждень

Зміст

Про це повідомляє Billboard.

Новий альбом попзірки Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl офіційно претендує на звання найбільшого накладу в історії, проданого за перший тиждень. За перші п'ять днів виходу альбом перевищив 3,5 млн еквівалентних альбомних одиниць, що відображає як продажі, так і стримінги.

Таким чином, Свіфт побила рекорд, який раніше встановив альбом Адель "25". У грудні 2015 року платівка "25" була продана 3,482 млн разів. Свіфт побила рекорд за 5 днів, а це означає, що її показник ще більше зросте протягом двох днів.

Рекорд за фактичними продажами альбомів, без урахування стримінгу чи іншого прослуховування, продовжує утримувати Адель. Продажі альбому Showgirl на кінець п'ятого дня склали 3,2 млн, що трохи менше за 3,378 млн альбому "25".

На успіх альбому Свіфт вплинули також передпродажі. 

  • Американська співачка Тейлор Свіфт 20 вересня отримала власну радіостанцію SiriusXM. Вона працюватиме до 19 жовтня і безперервно транслюватиме треки з минулого каталогу Свіфт.
     
