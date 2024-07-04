Тіна Кароль та SHUMEI випустили другу спільну пісню "Дзвони"

Премʼєра відбулася на YouTube.

Українська співачка Тіна Кароль та український музикант SHUMEI після успіху їхньої першої спільної пісні "Стерва" записали новий дует.

"Ідея створити другий дует належить Олегу. Він є автором цієї пісні, на відміну від попередньої "Стерва", яку написала я. Мене зачарували романтика та мелодійність треку. Співати з Олегом - це справжнє задоволення, адже він один із найкращих голосів і тембрів в Україні. Завжди музично, професійно і з чудовим вайбом", - поділилася Кароль.

Сам Олег Шумей розповів, що пісня з'явилася випадково, і ідея записати другий дует виникла спонтанно.

"У цьому релізі всі інструменти звучать наживо, а наші вокали були записані миттєво. Спонтанність, невимушеність та простота - це все, чого ми хотіли досягнути", - додав SHUMEI.