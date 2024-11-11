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Головна Культура "Це можливість відрефлексувати": кураторка "Контекст: війна" розповіла про резиденцію для воїнів-письменників
Ексклюзив

"Це можливість відрефлексувати": кураторка "Контекст: війна" розповіла про резиденцію для воїнів-письменників

Дар'я Тарасова
11 листопада, 2024 понедiлок
14:31
Культура

Кураторка програми "Контекст: війна" на Via Carpatia 2024 Тетяна Пилипець пояснила, чому ця резиденція важлива й українському суспільству, й письменникам-військовим

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

З 11 до 13 листопада в Києві триватиме перша подія Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024. Мінірезиденція для військових письменників "Контекст: війна" зібрала 12 авторів, які матимуть можливість поспілкуватись між собою, з читачами, істориками та видавцями.

Тетяна Пилипець поділилась, що "Контекст: війна" допомагає створити місток між військовими та цивільними.

"Ми дуже часто мусимо пояснювати, що відбувається зараз, опираючись на досвід наших друзів з фронту. Але дехто не має прямого контакту або не має слів, як про це запитати. Для цього народжується воєнна проза і поезія. Коли те, що не можна сказати напряму в діалозі, можна знайти в їхніх текстах", - зазначила кураторка.

Вона наголосила, що воїни-письменники створюють контекст, необхідний для суспільства.

"Якщо ми не подамо цього контексту суспільству зараз, в майбутньому це суспільство матиме лакуну і не зможе порозумітися зі своїми ж громадянами, які з тобою живуть, захистили твоє життя і дали тобі жити", - зауважила Пилипець.

Щодо того, що дає ця резиденція самим письменникам, Пилипець поділилась, що воїни мають можливість поспілкуватися у колі однодумців, а також відрефлексувати війну. Формат презентацій, який зазвичай діє на заходах для письменників, змушує авторів працювати назовні. Під час резиденції воїни-письменники можуть зосередитись на власній творчості.

"Для військових це можливість відрефлексувати. Коли ми робимо такі форуми, фестивалі, військові автори працюють назовні. Тут у нас більшість часу на внутрішню роботу: поділитися задумами текстів, подивитися, який текст має розвинутися в майбутню книжку", - додала Пилипець.

11 листопада в Києві стартувала перша подія Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024.

Більше про учасників події тут

Літературно-мистецька зустріч  відбувається в межах 7-го міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 за підтримки Українського інституту книги та Міжнародного фонду "Відродження".

 

Теги:
Новини
Суспільство
військові
Війна з Росією
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