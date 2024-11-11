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Україна формує в Європі новий рух ветеранської літератури: у Києві стартувала зустріч військових письменників

Ярослава Наумова
11 листопада, 2024 понедiлок
14:01
Суспільство Контекст: війна - історія зустрічі

Сьогодні, 11 листопада, в Києві стартувала перша подія Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024. Це – міні-резиденція для військових письменників “Контекст: війна"

Зміст

12 письменників-військових зібрались у Києві, щоб поспілкуватись між собою, з читачами, істориками та видавцями.

Розпочалась зустріч із хвилини мовчання за загиблими воїнами. Тетяна Пилипець, кураторка резиденції, запропонувала відзначити оплесками письменників-військових теперішнього Розстріляного відродження, “які загинули і недоотримали своїх читачів, уваги”.

Резиденція стартувала із зустрічі військових із видавцями. 

"Ми формуємо в Європі новий рух ветеранської літератури. На жаль, це триватиме ще довго. Так досі є у балканській літературі – вони постійно повертаються до теми війни. Так і ми – не можемо про це не писати, і комбатантська література стає окремим напрямком", - наголосив Ігор Степурін, видавець, представник Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

Його думку підтримала Тетяна Попова, заступниця директора Українського інституту книги: "Хай би як казали, що світ втомився від нашої війни, я бачу, що це не так. Європейські видавці, читачі цікавляться українською військовою літературою, бо всі розуміють: від ситуації, від миру в Україні залежить і їхнє життя також".

Резиденція відбувається в межах Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024.
"Для мене це найцінніший, найрідніший компонент форуму.  Сподіваюсь, ця резиденція зможе дати натхнення і впевненість, що ваша література потрібна читачу І підштовхне до того, щоб ваші твори вийшли в паперовому вигляді і так певніше дійшли до читача", - зазначила Ярина Ясиневич, директорка Форуму.

Міні-резиденція триватиме до 13 листопада. Протягом трьох днів військові дискутуватимуть, читатимуть вірші, проведуть зустрічі зі студентами та дітьми. 

Більше про учасників події тут

Літературно-мистецька зустріч  відбувається в межах 7-го міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 за підтримки Українського інституту книги та Міжнародного фонду "Відродження".

Теги:
Культура
Війна з Росією
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