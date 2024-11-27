У Бристолі графіті Бенксі продадуть разом з будівлею, на якій воно намальоване
У Великій Британії на продаж виставили будівлю клініки сексуального здоров'я, на якій розміщене графіті анонімного художника Бенксі. Покупець не має права його видаляти, але не зобовʼязаний за ним доглядати
Про це пише The Guardian.
У Бристолі стріт-арт відомого інкогніто-художника Бенксі Well Hung Lover ("Коханець, що добре висить") продадуть разом з будинком, на якому він намальований. Робота зображує коханця, який висить на підвіконні, а тим часом ошуканий чоловік видивляється його у вікні, а жінка стоїть поруч.
Графіті з'явилося у 2006 році на стіні клініки сексуального здоров'я, хоча вважається, що вуличний художник не усвідомлював, що це за будівля.
Тепер агент з нерухомості Голліс Морган продає будівлю – і, відповідно, роботу Бенксі – за новим договором оренди на 250 років на аукціоні, що відбудеться наступного року.
Будівля є об'єктом нерухомості в георгіанському стилі. Вона внесена до списку другої категорії, і займає п'ять поверхів недалеко від Парк-стріт поблизу Бристольського собору та Бристольського університету. Підвал працює як нічний клуб, але агент з нерухомості стверджує, що його можна переобладнати на студентські квартири або апартаменти.
Щодо роботи Бенксі зазначається, що офіційної політики міської ради Бристоля щодо вуличного мистецтва - чи то Бенксі, чи то хтось інший, не існує.
"Визнано, що вуличне мистецтво створюється не як постійний витвір мистецтва, а як форма протесту, яка зазвичай, але не завжди створюється незаконно і без дозволу власника будівлі. Таким чином, доля будь-якого зображення як твору мистецтва розвиватиметься і змінюватиметься згодом залежно від того, як робота витримує погодні умови чи надалі зафарбовується, чи видаляється", - йдеться в документі.
Проте агент уточнює, що є обмежувальні умови.
"Відповідно, покупець повинен буде прийняти обмежувальну умову в договорі оренди, яка гарантує, що зображення не може бути видалено з будівлі, проте продавець не вимагатиме від покупця позитивного зобов'язання зберігати витвір мистецтва або страхувати його доти, доки воно залишатиметься видимим і на своєму місці на будівлі", - додає Морган.
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