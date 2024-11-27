У Бристолі графіті Бенксі продадуть разом з будівлею, на якій воно намальоване

Про це пише The Guardian.

У Бристолі стріт-арт відомого інкогніто-художника Бенксі Well Hung Lover ("Коханець, що добре висить") продадуть разом з будинком, на якому він намальований. Робота зображує коханця, який висить на підвіконні, а тим часом ошуканий чоловік видивляється його у вікні, а жінка стоїть поруч.

Графіті з'явилося у 2006 році на стіні клініки сексуального здоров'я, хоча вважається, що вуличний художник не усвідомлював, що це за будівля.

Тепер агент з нерухомості Голліс Морган продає будівлю – і, відповідно, роботу Бенксі – за новим договором оренди на 250 років на аукціоні, що відбудеться наступного року.

Будівля є об'єктом нерухомості в георгіанському стилі. Вона внесена до списку другої категорії, і займає п'ять поверхів недалеко від Парк-стріт поблизу Бристольського собору та Бристольського університету. Підвал працює як нічний клуб, але агент з нерухомості стверджує, що його можна переобладнати на студентські квартири або апартаменти.

Щодо роботи Бенксі зазначається, що офіційної політики міської ради Бристоля щодо вуличного мистецтва - чи то Бенксі, чи то хтось інший, не існує.

"Визнано, що вуличне мистецтво створюється не як постійний витвір мистецтва, а як форма протесту, яка зазвичай, але не завжди створюється незаконно і без дозволу власника будівлі. Таким чином, доля будь-якого зображення як твору мистецтва розвиватиметься і змінюватиметься згодом залежно від того, як робота витримує погодні умови чи надалі зафарбовується, чи видаляється", - йдеться в документі.

Проте агент уточнює, що є обмежувальні умови.

"Відповідно, покупець повинен буде прийняти обмежувальну умову в договорі оренди, яка гарантує, що зображення не може бути видалено з будівлі, проте продавець не вимагатиме від покупця позитивного зобов'язання зберігати витвір мистецтва або страхувати його доти, доки воно залишатиметься видимим і на своєму місці на будівлі", - додає Морган.