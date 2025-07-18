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Головна Культура У Києві стартує Atlas Festival: планують зібрати 100 млн грн для армії
Ексклюзив

У Києві стартує Atlas Festival: планують зібрати 100 млн грн для армії

Дар'я Тарасова
18 липня, 2025 п'ятниця
16:05
Культура

На території Blockbuster Mall у Києві розпочинається ювілейний Atlas Festival. Хедлайнером стане гурт "Бумбокс" — це буде їхній єдиний концерт в Україні цього року

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Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

18 липня у столиці стартує Atlas Festival. На території Blockbuster Mall зберуться тисячі українців, щоб не лише насолодитися музикою, а й підтримати Збройні Сили України.

Хедлайнером стане гурт "Бумбокс" — це буде єдиний концерт колективу в Україні цього року.

"Цього літа "Бумбокс" та Atlas Festival святкують ювілей разом — 20 років гурту та 10 років фестивалю", — зазначили організатори.

Павло Немерюк, CEO Atlas Festival, поділився, що головне завдання цього року — допомогти силам оборони. Наразі вже зібрано 73 млн грн, а ціль збору — 100 млн грн.

"Повернись живим" - це наш партнер, куди ми збираємо кошти. Ми як фестиваль не асоціюємось як благодійний, але ми є інструментом для збору на благодійність. Збирати потрібно завжди тому, кому люди довіряють. Тому ми в першу чергу довіряємо цьому фонду і бачимо довіру людей до них. Ми разом вибрали їхній чинний проєкт "Дронопад" - це збір, який підтримує близько 75 підрозділів, що займаються протиповітряною безпекою. Ми всі зараз страждаємо від того, що по 300-500 безпілотників летить на нашу країну іноді щоночі, а іноді кілька разів на тиждень. Робота тих підрозділів, які є в цьому проєкті, полягає в тому, щоб цих тривог було менше, і безпілотників літало менше", - розповів Немерюк.

Цьогоріч долучився і фінський рок-гурт The Rasmus, який не лише виступить на сцені, а й стане амбасадором дитячого фонду. Зібрані кошти підуть на закупівлю критично важливого обладнання для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Ми тут, щоб зібрати гроші не тільки для нашого підрозділу, а й для інших військових сил. Також хочемо надихнути молодь на вступ до війська та підтримку української музики", — наголосив музикант Ярмак, який нині командує підрозділом "Даркнот", що спеціалізується на перехопленні повітряних цілей.

Що відомо про Atlas Festival 2025

Минулого літа ATLAS повернувся після трирічної паузи до Києва в новому форматі.  Atlas Weekend отримав назву ATLAS UNITED 2024. Цьогоріч фестиваль знову змінив назву. Тепер захід називається Atlas Festival.

Фестиваль торік зібрав 100 млн грн на Збройні Сили України. Протягом 19-21 липня подію відвідали понад 60 тис. людей.

Першим оголошеним ексклюзивним хедлайнером Atlas Festival 2025 став гурт "Бумбокс". Раніше організатори розкрили імена артистів-учасників, серед яких Мія Рамарі, "Пропаща сила" і Слухай Сашу. Згодом стало відомо, що фінський рок-гурт The Rasmus виступить у Києві 19 липня на музичному опен-ейрі Atlas Festival. Артисти стали першими іноземними хедлайнерами фестивалю в Україні під час повномасштабного вторгнення. 

Atlas Festival скасував виступ Макса Барських, який мав стати хедлайнером останнього дня.

 

 

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Андрій Хливнюк
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