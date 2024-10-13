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Головна Культура У Кременчуці погодилися демонтувати пам’ятник, присвячений морякам більшовицької флотилії

У Кременчуці погодилися демонтувати пам’ятник, присвячений морякам більшовицької флотилії

Марія Науменко
13 жовтня, 2024 неділя
15:34
Культура

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про демонтаж пам’ятника матросам Дніпровської військової флотилії 1938 року, встановленого у Крюківському районі міста

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Про це повідомила речниця міської ради Юлія Перепелятник в коментарі Суспільне Полтава.

Рішення було прийнято 13 вересня на сесії міськради відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

За словами речниці, процедура демонтажу поки не може бути розпочата через необхідність виключення пам’ятника з переліку об’єктів культурної спадщини громади. Цей процес узгоджується зі столичною владою.

Згідно з повідомленням, пам’ятник присвячений морякам більшовицької Дніпровської військової флотилії, які загинули під час вторгнення більшовиків в Україну 1918-1919 роки. Під час Другої світової війни монумент знищили німці. У 1945 році його відновили, а 1989 році – реконструювали.

Історикиня Ганна Капустян зазначає, що пам’ятник є елементом імперської пропаганди, що нав’язує наратив про "визволення" України Росією та підкреслює російську роль у формуванні української історії, що суперечить реальним історичним фактам. 

"Цей пам’ятник пов’язаний із тим, що нібито "російський старший брат" із концепцією прийшов визволяти Україну від буржуазії, від тієї імперської Росії нібито.Тобто, хто такі кронштадтські матроси, от вони прийшли в Україну. Чого вони прийшли в Україну? Вони ніякого відношення не мають до України", - пояснила вона.

Капустян додала, що сам пам'ятник ніякого відношення до України не має, а лише підкреслює "імперську політику".

"Возвеличувати "старшого брата". От кронштадтський матрос – це "старший брат" російський, який нібито приніс волю, приносить волю Україні. А по суті це нове закріпачення свідомості, це поширення комуністичних наративів суспільству", підсумувала історикиня.

  • У понеділок, 30 вересня, на голові бюста російського поета Олександра Пушкіна на Приморському бульварі в Одесі з'явився рожевий пакет. Активісти здійснили мистецьку акцію з метою наголосити на необхідності прибирання всіх імперських та радянських символів.

Теги:
Росія
Радянський Союз
Полтавщина
історія України
Кременчук
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