У Луврі розглядають можливість переміщення "Мона Лізи" на період Олімпійських ігор

Про це повідомляє France Info.

Зазначається, що найвідомішою картиною да Вінчі зараз милуються понад 20 000 відвідувачів щодня, але перед Олімпійськими Іграми ця цифра має значно зрости, тож можливо картина потребуватиме окремої кімнати.

"Завжди прикро, коли умови не зовсім досконалі, і з «Моною Лізою» це саме той випадок, тому ми працюємо з Міністерством культури над покращенням, яке, на мою думку, є необхідним зараз", - сказала президентка Лувру Лоранс Де Кар.

Вона заявила, що умови експозиції Джоконди "не зовсім досконалі", і шедевр заслуговує на "власну кімнату".

Всесвітньо відома картина виставлена в Залі держав, найбільшому залі музею, навпроти найбільшого полотна Лувру "Весілля в Кані" Веронезе, а також поряд з роботами великих венеційських майстрів 16-го століття.

За її словами, під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі в найвідвідуванішому музеї світу буде досягнута пропускна спроможність 30 тис. відвідувачів на день, тож переселення картини виглядає цілком логічним.