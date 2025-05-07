У Мінкульті розповіли, які видавництва, музеї та бібліотеки мають бронювання
Понад 40 інституцій культурної галузі увійшли до переліку установ, які мають статус критично важливих, зокрема 12 установ книжкової сфери - видавництва, бібліотеки та друкарні
Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій у відповідь на інформаційний запит "Читомо".
В оновлений перелік установ, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, потрапили понад 40 інституцій з культурної сфери.
На кінець квітня 2025 року список виглядає наступним чином.
Видавництва, бібліотеки та друкарні:
- видавництво "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-ГА";
- друкарня "Тріада-пак";
- друкарня "Конві-прінт";
- Національна бібліотека України для дітей;
- Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;
- Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка;
- Національна історична бібліотека України;
- Одеська національна наукова бібліотека;
- державна установа "Український інститут книги";
- книжкова фабрика "Юнісофт";
- видавництво "Побутелектротехніка";
- Західноукраїнська книжкова фабрика.
Музеї та заповідники національного значення:
- Національний художній музей України;
- музей Революції Гідності;
- Національний музей історії України у Другій світовій війні;
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра";
- Національний музей Голодомору-геноциду;
- Національний історико-культурний заповідник "Чигирин";
- Національний музей Тараса Шевченка;
- Шевченківський національний заповідник;
- Національний заповідник "Хортиця";
- літературні й етнографічні музеї у Переяславі, Глухові, Тернопільщині та інших регіонах.
Також до переліку включені наукові й реставраційні установи, серед яких — Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Український державний інститут культурної спадщини та Національний музей народної архітектури та побуту України.
З 1 квітня набули чинності зміни до порядку бронювання працівників, запроваджені кабінетом міністрів. Установи, які раніше були визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, мають поновити цей статус. У лютому Міністерство культури затвердило оновлені критерії, за якими визначає, чи має підприємство вагоме значення для економіки в культурній та інформаційній сферах. Згідно з цими положеннями, видавничі структури також можуть претендувати на цей статус.
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