У Мінкульті розповіли, які видавництва, музеї та бібліотеки мають бронювання

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій у відповідь на інформаційний запит "Читомо".

В оновлений перелік установ, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, потрапили понад 40 інституцій з культурної сфери.

На кінець квітня 2025 року список виглядає наступним чином.

Видавництва, бібліотеки та друкарні:

видавництво "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-ГА";

друкарня "Тріада-пак";

друкарня "Конві-прінт";

Національна бібліотека України для дітей;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка;

Національна історична бібліотека України;

Одеська національна наукова бібліотека;

державна установа "Український інститут книги";

книжкова фабрика "Юнісофт";

видавництво "Побутелектротехніка";

Західноукраїнська книжкова фабрика.

Музеї та заповідники національного значення:

Національний художній музей України;

музей Революції Гідності;

Національний музей історії України у Другій світовій війні;

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра";

Національний музей Голодомору-геноциду;

Національний історико-культурний заповідник "Чигирин";

Національний музей Тараса Шевченка;

Шевченківський національний заповідник;

Національний заповідник "Хортиця";

літературні й етнографічні музеї у Переяславі, Глухові, Тернопільщині та інших регіонах.

Також до переліку включені наукові й реставраційні установи, серед яких — Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Український державний інститут культурної спадщини та Національний музей народної архітектури та побуту України.

З 1 квітня набули чинності зміни до порядку бронювання працівників, запроваджені кабінетом міністрів. Установи, які раніше були визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, мають поновити цей статус. У лютому Міністерство культури затвердило оновлені критерії, за якими визначає, чи має підприємство вагоме значення для економіки в культурній та інформаційній сферах. Згідно з цими положеннями, видавничі структури також можуть претендувати на цей статус.