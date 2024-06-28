У Музей війни передали унікальний рукописний збірник "Пісні волі"

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики України.

Рукописний збірник "Пісні волі" був упорядкований 1949 року. Раритет є історичним і документальним свідченням патріотизму, жертовності й відваги захисників України. До музею його передав секретар Національної спілки журналістів України майор Володимир Данилюк, який нині служить у Сухопутних військах ЗСУ.

"Сьогодні тут подвійне свято – День Конституції та презентація неймовірного артефакту. Збірник пісень 1949 р. за своїм змістом є беззаперечним свідченням спадкоємності поколінь і нашої столітньої боротьби за свободу й незалежність, адже там зібрані козацькі, гайдамацькі, стрілецькі та повстанські пісні, які лунають і нині", – зазначив генеральний директор Музею війни Юрій Савчук.

Володимир Данилюк розповів, що цей збірник чекісти вилучили з криївки, але він уцілів і зберігся, а на початку відновлення незалежності України Данилюку передав книжку колишній заступник начальника УКДБ СРСР у Волинській області Зіновій Петрик.

"Як тільки я взяв до рук цей збірник, мені стало відразу зрозуміло, що він має зберігатись у найціннішому Музеї нашої держави. І от після друку факсимільного видання пісенника з радістю передаю рукописний оригінал до Національного музею історії України у Другій світовій війні", – зазначив Володимир Данилюк.

Фото: mcip.gov.ua

Представниця Ради ГО "Міжнародне громадське об’єднання "Волинське братство" Галина Бідношей акапельно виконала для присутніх пісню зі збірника "Осінні квіти вже зісхли". Крім цього, для гостей під час заходу прозвучали "Зродились ми великої години", "Йшли селом партизани", "Від синього Дону до сивих Карпат".