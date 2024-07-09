У пресслужбі "Океану Ельзи" прокоментували інформацію про "демобілізацію" Вакарчука
Представниця гурту "Океан Ельзи" спростувала інформацію, поширену низкою українських ЗМІ, про те, що український музикант Святослав Вакарчук демобілізувався
Про це повідомила представниця пресслужби гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко у facebook.
"Пишу коротко і так, як є. Інфа про демобілізацію Святослава Вакарчука не відповідає дійсності. Він продовжує бути мобілізованим у Збройних силах", - написала Хоменко.
8 липня низка українських медіа поширила інформацію про те, що лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук демобілізувався.
Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вакарчук, який є офіцером запасу, доєднався до лав територіальної оборони Львівської області. Наразі він продовжує нести службу в ЗСУ як лейтенант.
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