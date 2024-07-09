У пресслужбі "Океану Ельзи" прокоментували інформацію про "демобілізацію" Вакарчука

Про це повідомила представниця пресслужби гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко у facebook.

"Пишу коротко і так, як є. Інфа про демобілізацію Святослава Вакарчука не відповідає дійсності. Він продовжує бути мобілізованим у Збройних силах", - написала Хоменко.

8 липня низка українських медіа поширила інформацію про те, що лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук демобілізувався.

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вакарчук, який є офіцером запасу, доєднався до лав територіальної оборони Львівської області. Наразі він продовжує нести службу в ЗСУ як лейтенант.

