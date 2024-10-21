У Слов'янську невідомі зруйнували пам'ятник російському письменнику українського походження Антону Чехову

Про це повідомила Слов'янська міська військово-цивільна адміністрація.

"Бюст всесвітньо відомому письменнику Антону Чехову – одному з найвідоміших драматургів світу, який жив та працював у 1860-1904 роках, — днями було скинуто з п'єдесталу на вулиці Центральній", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим відділ культури Слов’янської міської військової адміністрації, який є уповноваженим органом охорони культурної спадщини громади, звернувся до правоохоронців.



Зазначається, що пам’ятник Чехову в Слов’янську є пам’яткою монументального мистецтва місцевого значення. У 2017 році він був відремонтований коштом небайдужого місцевого підприємця.

Згідно з висновком Українського інституту національної пам’яті, пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені цьому письменнику, не підлягають вилученню з публічного простору, оскільки не містять обмежень Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".



