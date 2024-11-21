У США усунули з посади священника, який дозволив співачці Сабріні Карпентер зняти кліп у церкві

Про це пише BBC.

Вказано, що у жовтні 2023 року після виходу кліпу "Feather" Сабріни Карпентер, церковні чиновники розпочали розслідування, оскільки відео містило кадри відзняті у церкві, які у єпархії назвали "шокуючими". Зокрема, на кадрах можна побачити, як співачка танцює на вівтарі в короткій чорній сукні. Також кліп містив нецензурну лексику.

За результатами розслідування монсеньйора (один із найвищих католицьких титулів) Джеймі Джігантіелло звільнили від "будь-якого пастирського нагляду або керівної ролі" в церкві. Крім того, стало відомо про інші випадки зловживань клірика.

"Я з сумом повідомляю, що розслідування, проведені компаніями Alvarez & Marsal і Sullivan & Cromwell LLP, виявили докази серйозних порушень єпархіальної політики і протоколів", - йдеться в заяві єпископа Роберта Бреннана.

Єпископ Бреннан також повідомив, що з 2019 по 2021 рік Джигантіелло перевів майже 2 млн доларів церковних коштів на банківські рахунки, пов'язані з колишнім співробітником мерії Нью-Йорка Еріком Адамсом, якого звинувачують у хабарництві, шахрайстві та вимаганні незаконних іноземних пожертвувань на передвиборчу кампанію.